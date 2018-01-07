«Лозунг «чемодан-вокзал-Россия» появились только для того, чтобы каждый молдаванин почувствовал себя начальником»

Несколько дней назад на страницах газеты «Комсомольская правда» в Молдове был опубликован материал о начальниках — о том, что их Молдове — пруд пруди, и главное в нашей республике — не компетентность человека,а связи, благодаря которым человек удовлетворяет переполняющее его желание «порулить». Заметка получила множество откликов. Самый любопытный мы решили представить вашему вниманию:

«Быть начальником, а еще и «маре начальником», это национальная черта. Ради этого - быть начальниками - и затеялась вся эта возня вокруг независимости. Но когда поняли, что есть люди, которые умеют и знают предмет, - руководить - подняли языковой вопрос и лозунг «чемодан-вокзал». Иначе бы долго пришлось доказывать, что молдаване должны быть начальниками на всех уровнях власти, науки, искусства, здравоохранения и бизнеса.

И по мере того, как порядочные и умные люди покинули эту страну, в Молдове не осталось грамотного специалиста по всем отраслям. А власть на самом деле перешла к молдаванам - пардон, не молдаванам, они, оказывается скоро стали румынами. Но результат от этого не меняется — то, что натворили начальники молдавской закваски, или пусть и румыны, налицо.

Все разрушено, своровано, продано или просто уничтожено. При этом под лозунгом борьбы с русскими оккупантами и на пути стремления в ЕС, где им, молдаванам, должны выписать европейские ценности в виде высоких зарплат и пенсий...

А как же, они все начальники и маре начальники, которые прогнали оккупантов и впустили западных покровителей и защитников в личине НАТО. Ну а для такой деревни как Молдова, где с верхнего этажа президентуры видны все границы, каждый имеет своего родственника, нанашула, непоцела, бунела или просто кума, на каком-то этаже власти, то есть НАЧАЛЬНИКА. Он становится начальником чуть маре, а родственника на свое место или место начальника чуть ниже своего.

Нельзя, чтобы в деревне знали, что и Ионел, как и Марян, одинаковые, кто-то должен быть «по-маре». Так что страна-лимония, под названием Молдова, процветает и будет процветать, так как ею правят начальники, которые ничего не умеют делать, а посему и подчиненные у них только начальники и привыкли все сверху донизу получать от кого-то деньги за то, что они предают свое прошлое, своих друзей. Конца не видно».

Игорь КРУДУ