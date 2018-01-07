Президент позиционирует себя в качестве критика, а демократы выигрывают симпатии избирателей

Разногласия последнего времени между нынешними властями и президентом Игорем Додоном, в результате которых полномочия президента были трижды временно приостановлены, кажутся полезными для обоих лагерей действиями. Такого мнения придерживается политолог и университетский профессор Михай Черненку, которого цитирует Europa Liberă. Михай Черненку подозревает оба лагеря в лицемерии и говорит, что президент позиционирует себя в качестве ожесточённого критика властей, а демократы завоёвывают всё более прочные позиции в глазах тех избирателей, которые негативно относятся к главе государства, передаёт IPN.

„Демократическая партия тем самым повышает свой рейтинг и говорит: видите, какой плохой президент, а мы такие хорошие, и вот он нам мешает. Боюсь, что где-то присутствует и договорённость. Посмотрим. Первое и второе приостановление полномочий миновали без каких-либо санкций. Посмотрим, как будут развиваться события в третьем случае, и тогда мы сможем сказать, существует ли не афишируемое соглашение между двумя партиями, правящей и оппозиционной”, - сказал Михай Черненку.

По мнению аналитика, что касается поправок к Кодексу телевидения и радио, то это решение является необходимым, хотя и слишком запоздалым. Ранее ряд экспертов в области СМИ скептически относились к этим законодательным изменениям, заявив, что если бы власти действительно желали очистить медийное пространство, то они бы вывели из-под политического контроля Координационный совет по телевидению и радио – учреждение, которое может и должно защищать информационное пространство, в том числе от внутренней пропаганды, слишком заметной, чтобы её можно было игнорировать, отмечает Europa Liberă.

Согласно изменениям, внесённым в Кодекс телевидения и радио, запрещается трансляция теле- и радиопрограмм информационного, информационно-аналитического, военного и политического характера, за исключением произведённых в государствах-членах ЕС, в США, Канаде и в тех странах, которые ратифицировали Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. Указ об утверждении закона будет подписан председателем парламента или премьер-министром. Конституционный суд обосновал назначение временно исполняющего обязанности президента тем, что глава государства отказался выполнять конституционные обязательства по промульгированию закона, дважды принятого парламентом.