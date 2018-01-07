Прогнозируемая средняя заработная плата по экономике в 2018–2020 гг.

В Республике Молдова средняя заработная плата по экономике, в соответствии с макроэкономическими показателями, согласованными с Международным валютным фондом, увеличится до 6150 леев в 2018 году, до 6675 леев – в 2019 году и до 7250 леев – в 2020 году, передаёт IPN.

Правительство пока не утвердило решения о прогнозируемом размере среднемесячной заработной платы по экономике в 2018 году. Источники в Министерстве финансов говорят, что проект будет обсуждаться на одном из следующих заседаний кабинета министров.

Прогнозируемая средняя заработная плата в 2017 году была утверждена в размере 5300 леев. Позже прогноз был обновлён до 5600 леев.