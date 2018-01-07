Друзья по протестам не забываются. Нэстасе встает на защиту Усатого и боится, что его отправят в отставку

Провалившийся альянс протестующих, похоже, возрождается. По крайней мере такой вывод можно сделать из недавнего сообщения лидера PPDA Андрея Нэстасе, опубликованное на его странице в Фейсбуке. Он защищает примара Бельц Ренато Усатого, утверждая, что в настоящее время его пытаются убрать с должности, как это было в случае с Дорином Киртоакэ.

«После унионистского примара из Кишинева, пришла очередь и пророссийского примара из Бельц. И не они меня беспокоят, а сотни тысяч людей, волей-неволей, принявших участие в схемах, подготовленных ненасытным узурпатором», - написал Нэстасе на своей странице в Фейсбуке.

Он повторяет слова Усатого, который утверждают, что власти проводят атаку на бельцкую примэрию. И это при том, что проблемы Усатого возникли задолго до мусорного кризиса, а на компанию, которая занималась его сбором, оказывали давление по прямому указанию беглого примара для того, чтобы она отказалась от этой деятельности.

«При помощи этой имморальной атаки на северную столицу, гибридная власть Плахотнюк-Додон цинично и хитро решает несколько проблем одновременно, решение, конечно же, принадлежит координатору», - добавляет Нэстасе.

Напомним, что в 2016 году PPDA объединилась с пророссийскими партиями во главе с Ренато Усатым и Игорем Додоном для проведения протестов. Тогда, в эфире одного из телеканалов он заявил, что готов отказаться от европейской интеграции.