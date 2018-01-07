7 Января 2018
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Главная
Друзья по протестам не забываются. Нэстасе встает на защиту Усатого и боится, что его отправят в отставку
07.01.2018

Провалившийся альянс протестующих, похоже, возрождается. По крайней мере такой вывод можно сделать из недавнего сообщения лидера PPDA Андрея Нэстасе, опубликованное на его странице в Фейсбуке. Он защищает примара Бельц Ренато Усатого, утверждая, что в настоящее время его пытаются убрать с должности, как это было в случае с Дорином Киртоакэ.

«После унионистского примара из Кишинева, пришла очередь и пророссийского примара из Бельц. И не они меня беспокоят, а сотни тысяч людей, волей-неволей, принявших участие в схемах, подготовленных ненасытным узурпатором», - написал Нэстасе на своей странице в Фейсбуке.

Он повторяет слова Усатого, который утверждают, что власти проводят атаку на бельцкую примэрию. И это при том, что проблемы Усатого возникли задолго до мусорного кризиса, а на компанию, которая занималась его сбором, оказывали давление по прямому указанию беглого примара для того, чтобы она отказалась от этой деятельности.

«При помощи этой имморальной атаки на северную столицу, гибридная власть Плахотнюк-Додон цинично и хитро решает несколько проблем одновременно, решение, конечно же, принадлежит координатору», - добавляет Нэстасе.

Напомним, что в 2016 году PPDA объединилась с пророссийскими партиями во главе с Ренато Усатым и Игорем Додоном для проведения протестов. Тогда, в эфире одного из телеканалов он заявил, что готов отказаться от европейской интеграции.


 
Количество просмотров:
294
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2018 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.