Запрет российских новостей в Молдове вызовет парадоксальные последствия, - политолог

Настойчивое желание молдавских политиков запретить вещание новостных передач из России приведет к обратному эффекту, заявил политолог.

Любой запретный плод сладок, подчеркнул политолог, директор Института прикладных политических исследований Григорий Добромелов. По его мнению, отсутствие новостей из России приведет только к росту пророссийских настроений в Молдове.

- Российские теле- и радиоканалы не являлись ключевыми для получения информации. При этом количество сторонников сближения с Россией составляет по разным замерам порядка 40-50%. Соответственно какой-то существенный вклад в трансляцию российских интересов российские СМИ в Молдовы не вносили. Блокировка информации, наоборот, будет работать, скорее, в плюс, потому что запретный плод сладок, это пойдет на пользу, - пояснил Григорий Добромелов.

По мнению политолога, подобные шаги молдавских политиков носят характер пиар-акций и не повлияют на расклад политических сил в стране. Российские власти уже давно выстроили коммуникации и взаимодействие с молдавскими, румынскими и европейскими СМИ, через которые идет нужная информация, сказал Добромелов РИА Новости.

Накануне президент страны Игорь Додон назвал закон о борьбе с пропагандой откровенным посягательством на свободу граждан Республики Молдова в получении информации. Речь идет о цензуре, основанной на двойных стандартах.