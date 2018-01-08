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Могут ли президента наказать за неисполнение конституционных обязанностей
08.01.2018

По закону 33 категории служащих при вступлении в должность присягают на верность. Это относится к  президенту, премьеру, министрам, судьям всех категорий, прокурорам, госслужащим (за исключением госслужащих с особым статусом), адвокатам, нотариусам, таможенникам, военнослужащим, полицейским, пограничникам, врачам и даже служащим тюрем.

Все остальные, в том числе наши доблестные парламентарии, не присягают. Странно как-то. И президента, и депутатов избирает народ всеобщим голосованием. Почему один клянется, что-то обещает, а другие – нет?  

Вот текст присяги президента, премьера и членов правительства: «Клянусь отдавать все свои силы и умение во имя процветания Республики Молдова, соблюдать Конституцию и законы страны, защищать демократию, основные права и свободы человека, суверенитет, независимость, единство и территориальную целостность Молдовы».

Впечатляет! Однако присягнувшие никакой ответственности не несут: за нарушение присяги в административном и уголовном кодексах никаких наказаний не предусмотрено. Зачем тогда присягать?

Во время недавних слушаний в Конституционном суде по делу о третьем отстранении президента от должности председатель суда отметил, что якобы частые нарушения президентом Конституции - результат в том числе недоработок парламента. Потому как до настоящего времени не рассмотрены предложения КС о внесении норм уголовной ответственности президента за неисполнение своих конституционных обязанностей и обещаний быть гарантом, соблюдать основной и иные законы страны.

До того, как парламент примет свое «сакральное» решение и определит, как уголовно наказывать президента за неисполнение положений Конституции и законов, давайте сами в этом деле разберемся.

В Уголовном кодексе нет ответственности ни для кого за нарушение или неисполнение любых законов, тем более - за нарушение или неисполнение положений Конституции президентом. Есть ответственность за нарушение политических, трудовых и других конституционных прав граждан (глава V) и за призывы к изменению конституционного строя (глава XVII).

Была у нас единственная статья 331 «Отказ от исполнения закона». Предусматривались штрафы от 200 до 1000 у.е., лишение свободы от двух до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от двух до пяти лет. Но ее 24 мая 2009 года из УК исключили. Мешала она многим тогда - и мешала бы сегодня. Закон об исключении сттаьи подписал председатель парламента Мариан Лупу. Новые парламентарии впоследствии о ней и не вспомнили.

Допустим, что такую статью в УК внесут под давлением обстоятельств. Также допустим, что президент в очередной раз откажет в промульгации, как и в ситуации с запретом «пропаганды». В таком случае он будет обосновывать свои отказы обстоятельствами, устраняющими уголовный характер деяния. И к таковым, согласно ст.35 УК, в том числе, относятся: крайняя необходимость – то есть спасение общественных интересов от неизбежной опасности, которая не может быть устранена иным способом, и обоснованный риск - то есть обоснованный риск для достижения социально полезных целей.

Кроме этого надо будет учесть, что Конституция предписывает отстранение от должности президента в установленном порядке только при совершении им тяжких деяний - таких, за совершение которых закон должен предусматривать максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет включительно (ст.16 УК).

И во всем этом должна будет разобраться Высшая судебная палата. Нелегко юристам будет ввести уголовное наказание для президента. Поживем – увидим, как они выйдут из положения и на чем остановят свой выбор депутаты парламента.

Думитру БАРБАЛАТ


 
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