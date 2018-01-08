Павел Филип: „2018 год будет решающим для Республики Молдова"

Эксклюзивное интервью премьер-министра Павла Филипа Государственному информационному агентству МОЛДПРЕС.

МОЛДПРЕС: Как бы вы определили 2017 год по отношению к 2016 году, и что будет означать 2018 год для деятельности правительства?

Павел Филип: Я неоднократно говорил, и результаты подтверждали сказанное: после 2016 г., когда мы стабилизировали ситуацию в стране, 2017 год был годом закрепления. У нас есть экономический рост, повышение доходов и инвестиций. Мы укрепили отношения с ЕС и США и начали структурные реформы, которые приблизили нас к нашей европейской цели.

Желаю, чтобы 2018 год стал годом развития, а принятые нами меры чувствовались в качестве жизни людей, как можно скорее. Благодаря результатам, мы можем создать больше доверия и солидарности. Чтобы перейти на следующий уровень и справиться с проблемами сложного региона, я хочу, чтобы граждане были ближе к акту управления и чтобы мы им лучше объяснили почему принятые меры являются наиболее правильными. Этот год будет решающим, и я вас уверяю, что правительственная команда ускорит свою работу – у нас есть повод для удовлетворения за последние два года, но мы можем и хотим намного большего.

M.: В конце января исполняются два года с тех пор, как вы взяли на себя управление. Кроме того, 2018 год Вы начинаете работу с радикально измененным кабинетом, и меньшим количеством министерств. Какими достижениями Вы гордитесь и, в каких областях, по вашему мнению, вы добились достаточного успеха?

П.Ф.: Реформа правительства показывает, что можно достичь большего меньшими ресурсами: мы политически рискнули, но выиграли в эффективности. Новая правительственная команда имеет более функциональную структуру, а ожидания более высокие. В наших силах сделать 2018 год моделью управления в интересах граждан.

В последние годы нам удалось стабильно повысить пенсии и зарплаты. В этом году пенсии увеличились на 10%, а после пересчета, в соответствии с новым Законом о пенсиях, более 150 тыс. пенсионеров получили больше денег. Минимальная заработная плата также была увеличена до 2 380 леев, что на 11% выше, чем в 2016 году, а доходы учителей в этом году увеличились в два раза. Кроме того, зарегистрирован рост иностранных инвестиций – здесь я хочу отметить компании Draexlmaier, Gebauer & Griller, Fujikura, Sumitomo или Coroplast, которые означают в общей сложности более 100 млн. долларов и создание тысяч рабочих мест.

Не могу не отметить и полученные достижения в процессе дебюрократизации и дегитализации, которые приносят пользу, как гражданам, так и бизнес-сообществу. Более того, структурные реформы – это реформы, которые изменили и полностью изменят показатели управления в Республике Молдова. Я говорю о реформе правительства и пенсионной реформе, однако, не менее важны реформа Трудового кодекса, банковского сектора, антикоррупционного законодательства, образовательной системы.

Я очень рад, что мы пользуемся доверием и поддержкой наших западных партнеров. Нелегко было убедить их, но они увидели, что перед ними правительство, которое привержено европейской интеграции. Саммит Восточного партнерства и предоставление макрофинансовой помощи в целях развития побуждают нас придерживаться того же направления.

Относительно планов на будущее, я желаю больше инвестиций в Р. Молдова, поскольку так мы создаем рабочие места и возвращаем домой наших граждан, уехавших за границу, молодых специалистов. Хочу, чтобы мы скорее добились энергетической независимости, завершили строительство газопровода Унгень-Кишинэу и остальные проекты, которые мы начали в этом регионе.

M.: Мы завершаем первый год сосуществования с новым президентом страны. Год, в котором много раз у правительства и парламента, с одной стороны, и президента, с другой стороны, были разногласия по ключевым вопросам. Как бы Вы оценили отношения с президентом Игорем Додоном, и каковы Ваши ожидания от президентуры в 2018 г.?

П.Ф.: Я конструктивный человек, и мне нравятся результаты, а не скандал. Не могу, однако, избежать случаев, когда глава государства нарушает Конституцию и препятствует правительству, не обращая внимания на интересы страны и граждан. У правительства есть программа управления и программа реформ, согласованная с европейскими партнерами. Президент – сконфужен. Я желаю, чтобы новый год принес ему политический компас, который укажет ему в сторону Запада и процветания наших граждан. По мере понимания наших приоритетов, как страны, у нас может быть хорошее институциональное сотрудничество.

M.: Открытие Бюро связи НАТО в Кишинэу была спорной темой, особенно в контексте вопросов безопасности в регионе. На Генеральной Ассамблее ООН вы попросили вывести российские войска из нашей страны. Как Молдова продолжит позиционировать себя по отношению к Российской Федерации, когда у нее есть сложные способы по дестабилизации страны?

П.Ф.: В правительстве мы одобрили проект Национальной стратегии обороны и План действий по ее реализации на 2017-2021 гг., парламент должен дать оценку. Речь идет о двух основных инструментах повышения обороноспособности Р. Молдова. Даже, несмотря на противодействие со стороны президента, в вопросе участия молдавских военных в международных учениях, я подчеркиваю, что мы нашли подходящие решения, чтобы наша армия продолжила специальную подготовку. Кроме того, нам удалось открыть Бюро НАТО в Кишинэу, мы соблюдаем нейтральность нашей страны, но это не означает изолированность. Мы должны сотрудничать со всеми структурами, которые заинтересованы в повышении безопасности в регионе.

Наш поступок в Генеральной Ассамблеи ООН является естественным: территориальная целостность Молдовы должна соблюдаться, а российские войска в Приднестровье нарушают наш суверенитет, и это не приветствуется. Мы обеспокоены недружественными действиями России по отношению к нам, будь то активизацией военных учений, или отношением к нашим политическим или дипломатическим представителям, а также использованием пропаганды и других методов ведения гибридной войны для дестабилизации ситуации в Республике Молдова и изменения воли наших граждан.

Мы хотим нормальных отношений с Москвой и открыты к политическому диалогу, но они должны отталкиваться от предпосылок взаимного уважения. Время сфер влияния прошло, молдавские граждане независимы и свободны в принятии решений.

M.: В следующем году у нас будут парламентские выборы. Какова ставка этих выборов, и что, по Вашему мнению, они принесут гражданам?

П.Ф.: За последние два года мы показали, что европейская интеграция означает прямые выгоды для каждого гражданина. Европа - это больше, чем политическое выступление - это развитие, источник возможностей. Будут политики, которые попытаются убедить нас в том, что дела обстоят иначе, однако ставкой является сохранение правильного курса для страны и продолжение реформ. Я желаю стабильности и развития для Молдовы, желаю благосостояния для своих граждан, а не сценарий типа Майдан. Это наша ответственность, всех тех, кто верит в Молдову, как в часть европейской семьи, независимо от позиции, в которой мы находимся, мы должны убедиться, что парламентские выборы не являются источником неопределенности, а прогресса.

M.: Отношения правительства и парламентского большинства с оппозицией в этом году не были легкими. Были протесты и обращения в европейские институты в связи с принятием ряда законов. Какое послание Вы хотели бы передать оппозиции, в частности для проевропейской?

П.Ф.: Мы уважаем роль оппозиции, и считаем, что диалог и конструктивная критика имеют важное место в политике. Как правительство, так и парламент продемонстрировали открытость обществу и оппозиции в 2017 году, стремясь отметить в законодательных актах и в акте правления лучшие предложения. Диалог и прозрачность продолжатся и в 2018 г., потому что только так мы получим желаемые результаты.

Проевропейским партиям я хочу сказать, чтобы они смотрели не только на деревья, но и на лес. Не упускали из вида большие ставки. Проевропейский путь нуждается в единстве по вопросам, представляющим национальный интерес, а от войны никто не выиграет.

M.: В конце года были отмечены значительные прогрессы в отношениях с тираспольскими властями. Как был преодолен тупик в переговорном процессе, и каковы планы на 2018 год?

П.Ф.: На самом деле, в конце ноября мы подписали четыре протокола с приднестровской стороной, что означает решение конкретных проблем граждан с обоих берегов Днестра. Кроме того, мы также провели встречу в Австрии в формате «5 + 2», которая завершилась подписанием Венского протокола. Также Молдова начала де-факто контролировать государственную границу в Приднестровском регионе путем открытия совместных молдавско-украинских контрольно-пропускных пунктов. Это на самом деле возврат к нормальности, поскольку для любой страны – это нормально контролировать всю государственную границу. Путем диалога и выполняя свою работу, мы можем преодолеть любые трудности.

Настало время положить конец этому замороженному конфликту путем решения в соответствии с международным правом. После разблокирования переговоров, после достигнутых в этом году прогрессов, в 2018 году мы должны стремиться к решению конфликта и найти формулу для Приднестровского региона, как части Р. Молдова. Мы реалисты, и знаем, что достичь окончательного соглашения будет непросто, но мы готовы работать и вести переговоры конструктивно.

M.: В последнее время мы добились прогресса в отношениях с ЕС и в процессе реализации Соглашения об ассоциации, была также одобрена макрофинансовая помощь. В то же время, существуют сомнения относительно необратимости европейского пути страны, несмотря на то, что большинство поддерживает этот выбор. Как вы защищаете Молдову от изменения в одночасье стратегического направления?

П.Ф.: 2017 год был исключительным годом, с точки зрения наших отношений с европейскими партнерами, и я бы отметил только несколько из основных событий. Во-первых, мы восстановили доверие европейских институтов к реформам, проводимым правительством, и это было замечено в Совете Ассоциации в марте. Во-вторых, мы утвердили повестку дня Ассоциации Молдова – ЕС на 2017-2019 гг. Вместе с европейскими институтами правительство разработало план, который позволит активизировать процесс европейской интеграции и ускорит переход сближения Европы с гражданами. В-третьих, мы подписали пакет макрофинансовой помощи в размере 100 млн. евро. Эти деньги будут способствовать развитию и модернизации Республики Молдова, увеличению инвестиций и созданию новых рабочих мест. Кроме того, важен сигнал доверия, который ЕС подает иностранным инвесторам, у которых есть все основания инвестировать в нашу страну. В-четвертых, ЕС одобрил предоставление Молдове прямой бюджетной поддержки в размере 36,3 млн. евро для пяти оцененных программ. Наконец, Саммит Восточного партнерства признал европейские чаяния Республики Молдова и дал обнадеживающие сигналы по ряду важных для нашей страны вопросов, таких как: интеграция в европейские транспортные коридоры, сеть TEN-T, снижение тарифов на роуминг и обеспечение энергетической безопасности Республики Молдова.

Мы защищаем проевропейское направление страны, путем активизации реализации Соглашения об ассоциации - ничего лучше не отвечает нашим интересам, чем выполнение повестки дня реформ. Кроме того, мы рассчитываем, что большинство граждан поддерживает европейскую интеграцию. Я не думаю, что какой-либо политик может позволить себе игнорировать европейские устремления граждан нашей страны.

M.: Несколько раз Вы говорили об экономических результатах правительства и о взаимоотношениях с МВФ. Вы связывали эти события с созданием новых рабочих мест, с инвестициями, повышением доходов граждан нашей страны. Как способствовали принятые реформы экономическому росту, и какое послание Вы хотите передать инвесторам и бизнес-среде?

П.Ф.: Пусть говорят результаты и цифры: был зарегистрирован экономический рост на 3,5-4%, подсчитанный на этот год. По данным за первое полугодие, объем инвестиций увеличился на 2,5%; в период с января по октябрь был отмечен критический рост бюджетных доходов на 18 %. Налоговая служба зарегистрировала более высокие доходы, на 2,3млрд. за последние 10 месяцев, что на 25% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Для бизнес-среды мы сократили на 60% количество лицензий, разрешительных актов, сократили количество контролирующих учреждений в 3 раза, от 58 до 18. Мы продолжили поддерживать малые предприятия программами типа PARE 1+1, PNAET, Фонда гарантирования займов, Программы «Женщины в бизнесе». В то же время мы повысили привлекательность Свободных экономических зон. Очень хорошие институциональные отношения с МВФ позволили нам реструктурировать банковский сектор и консолидировать основы экономического роста.

Инвесторы также могут взглянуть на макро-цифры, на принятые реформы и на сигналы доверия со стороны международных партнеров. Все оценки – на плюс, а перспектива – положительная. Молдова готова к увеличению инвестиций, как со стороны местного капитала, так и иностранного. Есть все основания доверять бизнес-перспективам нашей страны.

M.: Вы находитесь в первых строчках рейтинга политиков, пользующихся наибольшим доверием. Мы просим Вас передать послание гражданам на 2018 год.

П.Ф.: Наш успех, индивидуальный и как нации, основывается на труде, доверии и солидарности. Я желаю, чтобы 2018 год был успешным для каждого из вас и Республики Молдова.

(Корреспондент А. Зара, редактор А. Рэйляну)