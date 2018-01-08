Стрельба на Ботанике: один мужчина убит, второй в реанимации

25-летний мужчина погиб, 27-летний госпитализирован в результате стрельбы в столице. В них из пистолетов стреляли в многоэтажке на Ботанике. Причиной пальбы стал бытовой конфликт.



Накануне вечером три семьи собрались вместе отметить Рождество. Мужчины вышли на общий балкон покурить. Один из них плюнул и попал в мужчину, который тоже курил на балконе со своим сыном пятью этажами ниже. Между ними возникла ссора, но в конце концов мужчины мирно разошлись.

"Мы успокоились, решили, что сегодня праздник, не надо конфликтовать, и что разойдемся по домам. Так и сделали. Они ушли к себе, мы зашли в квартиру, и примерно через час снова вышли покурить".

Появившихся на балконе мужчин соседи встретили выстрелами.

"Мы вышли покурить, а они нас уже ждали. Оба вытащили пистолеты. Сначала попали в Богдана, а затем в Артура, у которого был день рождения. Думаю, в него стреляли два раза. Я стоял у него за спиной, он на меня навалился и сказал: Руслан, бежим в квартиру".