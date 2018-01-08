Наиболее популярные имена в Молдове за 2017 год

Наиболее популярными именами, которые дали в нашей страны родившимся в прошлом году стали Давид и Максим, а также Софья и Дарья.

По данным Службы гражданского состояния, более 900 новорожденных были названы именем Давид, что означает "любимый". Это имя было самым популярным и в 2016. Более 800 мальчиков получили имя Максим, еще свыше 650 - Александр.

Почти 1100 девочек назвали Софьями. На втором месте имена Дарья, Анастасия и Александра.

Некоторые родители выбрали для своих детей необычные имена. Мальчиков называли Алистор, Алфер, Анас и Амилиан, а девочек - Анеса, Антония-Милена, Амина-Лия или Антуанетта.

Всего в прошлом году в нашей стране родились больше 33 тысяч детей.