В Приднестровье отмечают устойчивую тенденцию роста внешнеторговой деятельности в 2017 году

В Приднестровье в 2017 году наметилась устойчивая тенденция роста внешнеторговой деятельности — по сравнению с предыдущим 2016 годом она увеличилась на 16%.

При этом импорт товаров поднялся на 13%, а экспорт — на 20%.

Таковы предварительные итоги ушедшего года, сообщили в пресс-службе таможни Приднестровья.

"Без учета импорта природного газа и экспорта электроэнергии внешнеторговый оборот Приднестровья в 2017 году вырос на 38% и составил 1,3 млрд. долларов США. При этом импорт товаров увеличился на 29%, а экспорт на 52%. Отмечается рост экспорта приднестровских товаров в Российскую Федерацию — на 45%", — отмечают в таможне.

Согласно данным таможенной статистики, значительное влияние на рост внешнеторговой деятельности оказало наращивание объемов производства Молдавского металлургического завода (ММЗ). В 2017 году они увеличились в восемь раз по сравнению с предыдущим 2016 годом. При этом импорт ММЗ вырос в пять раз, а экспорт — в 14 раз.

Общая сумма платежей, взысканных в бюджет региона таможенными органами в 2017 году, увеличилась по сравнению с предшествующим годом на 41%

Ирина Ляхова