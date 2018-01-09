Россия-1: "Сделано в Молдове": Европа не заинтересована

Раздираемая противоречиями Европа все больше теряет свою привлекательность в глазах соседей. Один из самых ярких примеров - Молдова.

Соглашение об ассоциации с Евросоюзом Кишинев заключил три с половиной года назад и теперь очень мечтает вернуть российский рынок, передает vesti.ru.

"Под брендом "Сделано в Молдове" все лежит на полке месяцами. Европа на которую здесь так надеялись от домашних продуктов воротит нос", - говорит автор сюжета.

В сюжете, вышедшем на российском канале, рассказывается о том, что надежды Молдовы на рост экспорта в Евросоюз не оправдались. В частности экспорт в январе-июле 2017 года фруктов составил 103 000 тонн в Россию и только 1 099 в Евросоюз. Овощей - 8 180 тонн в Россию и 575 тонн в ЕС.

Один из молдавских производителей рассказывает, как тяжело попасть на европейский рынок, который насыщен товаром.