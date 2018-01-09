Молдова уходит в запой: Как в стране алкоголизм стал национальной традицией, за которую готовы гладить по головке

Вечером 7 января в кишиневском троллейбусе было немноголюдно. Водитель, чтобы набрать пассажиров, задержался на остановке, на которой, прямо у мусорной урны, лежал мужчина, смотревший на всех и все стеклянными глазами. Вдруг он подрывается с места (иначе не скажешь) и залетает в троллейбус, цепляясь за попавшийся под руку поручень. Оглядывая всех исподлобья, он, качаясь и сбивая других пассажиров, в том числе сидящих, направляется к задней двери. К нему подходит кондуктор.

- Че ты хочешь?

- Вы будете оплачивать проезд?

- Я еще раз спрашиваю: че тебе надо?!

Не став дожидаться ответа, мужчина летит в противоположную часть троллейбуса, бурча себе под нос матерные слова. История повторяется.

Совершенно очевидно, что он был вусмерть пьяный. И не один такой в троллейбусе, просто его поведение было наиболее – чего уж тут смягчать – омерзительным. Были и другие люди: одни приставали к молодым девушкам, другие спали, прислонившись к окну. «Рождество – светлый праздник!» Ну-ну…

Праздник, быть может, и светлый, да вот только для многих жителей страны не имеет никакого значения. Как и все другие. Они – лишь повод выпить и перебрать. Иными словами – нажраться, простите за мою грубость. Нажраться – это целый ритуал, причем совершенно осознанный. И повторяют его, как правило, люди, которые опосля с упоением рассказывают о том, как они «набухались с друзьями» и совершили парочку глупостей. И смеются только они, другим – стыдно, будто все, о чем идет речь, совершили они, слушающие, сами.

Нажравшийся в праздник или, что часто бывает ушедший в запой, может быть порицаем – в семье или в трудовом коллективе. Но порицаем без лишней строгости – праздник все-таки, и все предполагали, что так будет. Значит, человека можно в конечном счете простить – ну такой он, ничего не поделаешь. Взрослый – не перевоспитаешь. И жалко. Но в другое же время он – нормальный, иногда даже полезный... Можно и глаза закрыть.

И так по кругу, и так – каждый праздник. Потому что для одних «нажраться» - это святое, а другие – святые, готовые к всепрощению.