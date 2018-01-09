Откровения молдавского психолога: «Я признаюсь в любви стране, в которой цветущий сад превращают в отхожее место»

Молдова любит молдаван, а молдаване любят другие страны - неразделенная любовь... Я никогда не думала, что буду такой сентиментальной по поводу своей страны.

Я всегда бежала из нее. В 16 лет я хотела переплыть Прут и сбежать в Румынию, а оттуда дальше в Канаду. Наивное, идеалистическое дитя.

Моя мать бежала из страны после окончания школы.. Хотя у нее, единственной дочери еврея, было все, чего она желала. Она нашла себе мужа в Далекой Карелии, о которой даже тогда мало кто слышал в солнечной Молдавии. Привезла его к родным, но не на долго и убежала уже с двумя детьми и мужем в Красноярск.

Оттуда наша семья перекочевала в Мурманск.

Именно кочевником я воспринимала себя большую часть своей жизни. Без роду, без племени, без Родины.

Мой адрес не дом и не улица, мой адрес Советский Союз - одна из песен, запомнившихся в детстве.

В Молдавии я была жидовкой. Из-за того, мой дедушка был евреем и мы жили в достатке в большом доме, за большими, железными воротами.

В России одноклассники-подростки называли меня цыганкой- молдаванкой ( я и Азиза, девочка, не помню уж какой национальности, сильно отличались от славянских детей смуглой кожей).

Я говорила на двух языках, но ни один из них не был моим родным по настоящему.

Уже будучи в браке, мой муж говорил , что моя семья - манкурты. Чтоб не погрязнуть в долгих дискуссиях о национальности (дебаты о национальности не имеют happy end-a и заканчиваются конфликтами. А иногда и военными), я говорила ему, что считаю себя космополиткой. В одном из разговоров, он настоял, чтоб я себя как-то обозначила с точки зрения национальности, я сказала, что считаю себя еврейкой. Он напомнил мне, что я еврейка только по дедушке. Я сказала, что по мышлению - я русская. Он сказал, что это привитый искусственно язык.

И тогда я нашла выход из ситуации назвав себя гето-дакийкой.

Во времена ранней молодости (как известно семья формирует ценности) уже самостоятельно убегала из Молдовы я: Киев, Питер, Москва, Бухарест. На родину я приезжала в короткий отпуск или зализать раны и пуститься вновь на поиски себя. Молдова была вечным транзитом.

Встретив своего будущего мужа, я поняла, что больше никуда не побегу (хотя первые пару лет я еще пыталась по старой памяти спровоцировать его на переезд в Канаду).

Олег из страны ехать не хотел. Он был патриотом. Впрочем, как и вся его родня.

Есть один старый анекдот про двух евреев, которые пытались убежать из страны ещё в период железного занавеса, и в момент перехода границы их засекли. На вопрос:"Стой! Кто идет?", один из них ответил:" Вей, уже никто, никуда не идет!".

Так и я поняла, что никуда не иду. Молдова победила. Я осела.

Я Осела. Привыкала к стране. Узнавала людей. Заводила друзей, делала карьеру. Всё с нуля.

Но еще долго я не не любила ее так, как могла бы это это сделать.

Впервые это чувство к ней я испытала в 2013 году. Два года как не стало Олега, моего любимого патриота и я вновь пыталась убежать от самой себя.

Я поехала в Москву в гости, и одновременно прозондировать почву для будущей жизни в ней.

Простые подведения дебитов и кредитов, дали мне понять, что все то что ищу - имею дома. И даже больше. В Кишиневе не было изнуряющих пробок. Я могла в течении дня сделать десять дел.

Перебороздить город вдоль и поперек. Чего нельзя было сделать в таком мегаполиса, как Москва. Этот довод перевесил , вернее довесил остальные, и я вернулась домой.

Да, Домой.

Впервые за свою жизнь Чувствовала, что я еду Домой.

Мое сердце трепыхалось от радости, что я возвращаюсь в Свой город.

Ни один из городов , в котором я жила, я не называла СВОИМ. Ни одну страну я не называла МОЯ. Меня всегда удивляло, как люди переехав куда-то, буквально сразу, ассимилировали себя с тем местом , используя часто словосочетание "у нас".

Наконец-то я могла назвать что-то Своим.

Я люблю Кишинев. Я люблю Молдову.

Это было открытием.

Из Страны люди бегут в желании иметь стабильность и лучшую жизнь.

После того как побываешь за границей, понимаешь насколько всё отличается от того, что окружает тебя каждый день..Всё познаётся в сравнении.

Моя очередная поездка, на этот раз, свела меня с Польшей.

Находясь в машине, почувствовала, что в горле стоит ком. Мне хотелось плакать, но я не понимала причину. Мой ум психолога начал докапываться до истины и....я начала плакать.

Нет это не были слезы желания жить в этой стране Я видела страны красивее.

Это были слезы обиды за свою страну и за тех кто в ней живет.

Я ехала по ЖД дороге - и во всем проявлялась система. Я ехала по автобанам и опять система. Магазины, предприятия, садики, вокзалы, кафешки- все имело систему.

И эта система работает на Благо своих граждан.

Своих!

Поляки любят Польшу. Польша любит Поляков- взаимное чувство.

Молдова любит Молдаван, а Молдаване любят другие страны... Неразделенная любовь...

Я плакала. Обида за нас и за Родину. Вот что послужило причиной этих слёз.

"Родина, все кричат уродина, а она мне нравится, хоть и не красавица"....

И вот ночь.Я въезжаю в страну в канун Рождества. Еду, размышляю. Жалею свою Молдову. Плачу. И признаюсь ей в любви.

Грустно.

Признаваться в любви стране, в которой нет системы. В которой цветущий сад превращают в отхожее место.

Где нет места красоте и гармонии архитектуры.

Практичности дорог, разметок и светофоров.

Где история и достопримечательности сносятся без жалости, как нечто чуждое.

В стране, в которой каждый раз,

каждый строит свой,

новый мир.

И каждый раз этот мир - нестабилен.Потому что не даёт покоя. что придут другие. Разрушат твой мир. И построят другой.

Признание в любви стране, которая стоит в лохмотьях,прикрывая наготу, израненная, дарующая своим детям все самое лучшее, а эгоистичные дети принимают это как данное и забывают всуе о той, что дала им жизнь. О Родине- Матери.

Я ехала в ночь на Рождество и плакала.

В моей стране нет системы.

В ней тяжело психологически и экономически.

В ней катится все под откос.

И я буду жить в этой стране.

У меня есть миссия.

Она была всегда. Просто сейчас это ощутилось наиболее остро.

Я психолог. Моя задача помогать лечить души, психику людей.

Тренер и учитель.

Учу людей: любить, видеть прекрасное, создавать жизнь в поступках, в отношениях, в работе, в себе, в мире, уважать своих детей, помогать ближним, видеть в других друзей, братьями по крови, а не врагами.

И когда критическая масса таких людей будет достаточна ( а в Молдове есть много людей выполняющие свои миссии и молдаване трудолюбивый народ), тогда Молдова оживёт и зацветет!

Выберите день. Посвятите этот день тому, чтобы видеть не сквозь призму искривлённого зеркала недостатков, а через фильтр любви.

Один день, в котором вы будете говорить о своей Родине только хорошие слова.

Проведите один день не ругая чиновников, власть, жизнь, а делая маленькие поступки: поднимите бумагу или пластиковую бутылку, которую кто-то выбросил или уронил ( без того, чтоб ругаться на него) и выкиньте ее в мусоку, как бы далеко она не была.

Подметите подъезд и близлежащую территорию, не сетуя на то, что коммунальные службы не делают своё дело.

Один день думайте о своей стране только хорошее.

Делайте. Делайте с Любовью.

Думайте. Думайте с Любовью.

И Молдова вернет сторицей вашу любовь.

Она очень щедрая, наша Родина.

Анжела НИКОЛАОУ