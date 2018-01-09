Заместители министров правительства Филипа! Где они оказались после реформы!

Согласно результатам анализа официальных сайтов министерств, проведенного порталом ТРИБУНА, после того как была упразднена должность заместителя министра, многочисленные бывшие заместители министров приняли участие в конкурсах на замещение должности генерального государственного секретаря и одержали в них победу».

Так бывшие заместители министров теперь стали госсекретарями. В Министерстве экономики и инфраструктуры это Сергей Букэтару (бывший заместитель министра Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры) и Вталий Юрку (бывший замминистра экономики), а также Виталий Тарлев (бывший замминистра Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры) и Анатолий Усатый (бывший замминистра регионального развития и строительства).

В Министерстве юстиции это генеральный госсекретарь Анатолий Мунтяну, и госсекретари Николай Ешану и Эдуард Сербенко. Все они ранее были заместителями министра юстиции.

Также с должности заместителя министра в госсекретари Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты перешли Виорика Думбрэвяну и Анастасия Очеретный, которые ранее были заместителями министра труда, социальной защиты и семьи.

В Министерстве сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Юрий Ушурелу также был назначен госсекретарем, и ранее он был заместителем министра сельского хозяйства и пищевой промышленности, а Игорь Шаров – с должности заместителя министра культуры перешел на должность генерального секретаря Министерства образования, культуры и исследований.

Еще госсекретарями тех же министерств были назначены: бывший замминистра финансов Вероника Врагалева, бывший замминистра внутренних дел Дорин Пуриче, бывший замминистра иностранных дел и европейской интеграции Даниела Морарь. Единственным министерством, которое еще не назначило государственных секретарей, является Министерство обороны.

Также примечательно, что среди госсекретарей есть и те, которые занимали эту должность еще до реформы. Это госсекретарь Министерства финансов Вероника Урсу, госсекретарь Министерства внутренних дел Родика Скутелник (ранее госсекретарь Министерства здравоохранения), госсекретарь Министерства культуры Андрей Кистол и бывший госсекретарь Министерства регионального развития и строительства Дорин Андрос.

Среди недавно назначенных генеральных госсекретарей есть и бывший заместитель министра труда, социальной защиты и семьи Борис Гылка, который занимал эту должность в 2015-2016 гг.

Андриана Кептине