Настоящая снежная зима придет в Молдову после старого Нового года

В понедельник, 8 января, мы с коллегами в редакции «Комсомольской правды» обнаружили нечто интересное — фотоснимок, сделанный годом ранее, 8 января 2017-ого. Смотрим на него и диву даемся: снег был, мороз. Зима, в конце концов, а сейчас... А сейчас погода очень близка к весенней: солнышко греет, трава зеленеет...

И в ближайшей перспективе все будет именно так: не будет никакого снега! Вообще без осадков всю ближайшую неделю, если верить молдавской Государственной гидрометеорологической службе. Так что Новый год мы встречали без снега, и старый Новый год отмечать будем при тех же погодных условиях. Да, не праздничных, но разве для нас, жителей солнечной Молдовы, это имеет значение? Мы сами антураж создадим! С помощью молдавского вина, например.

Так что готовимся хвататься за голову. Но... не от спиртного: всю ближайшую неделю ожидается высокое атмосферное давление. Повышенным оно будет 11 и 12 января.

К слову, просим вас из-за отсутствия снега не расстраиваться. Он будет — просто после старого Нового года — 16 числа. Отметьте себе в календаре — именно в этот день в Молдову, наконец, придет зима. А пока... Можем на шашлыки ходить — даже новогодняя ночь многих к этому расположила.

ПАВЕЛ МУНТЯН