Календарь: 9 января - родился гениальный режиссер Сергей Параджанов, снявший фильм «Андриеш»

Знаменитый кинорежиссер и сценарист советской эпохи Сергей Параджанов (Саркис Параджанян) появился на свет 9 января 1924 года в армянской семье Иосифа (Овсепа) Параджанова и Сиран Бежановой в городе Тбилиси.

Получив образование в средней русской школе, юноша в 1942 году пошел учиться на строительный факультет Тбилисского института железнодорожного транспорта, однако вскоре понял, что это не его, и в 1943 году поступил на вокальный факультет Тбилисской консерватории. Во время войны выступал с коллегами по консерватории в военных госпиталях.

После окончания войны Сергей Параджанов перевёлся из Тбилиси в Москву в государственную консерваторию, но его уже привлекал кинематограф: в 1946 году молодой человек поступил на режиссёрский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии (ВГИК), где проходил обучение в мастерской И. А. Савченко. Еще до окончания ВГИКа в 1952 году, Параджанова взяли на работу на должность ассистента режиссера и режиссера Киевской киностудии им. А. П. Довженко.

Так начался творческий путь в кино Сергея Параджанова, который после выхода на экраны фильмов «Тени забытых предков» в 1965 году и «Цвет граната» в 1968 году получил мировую известность и звание лауреата самых престижных конкурсов. Он стал культовым режиссером, считался одним из основателей «поэтического кинематографа» и «новой советской волны», имевших мало отношения к социалистическому реализму в искусстве.

Позднее Параджанов создал в своем неповторимом стиле новые шедевры – фильмы «Легенда о Сурамской крепости» в 1984 году и «Ашик Кериб» в 1988 году, также удостоенные целого ряда престижных международных кинопремий.

Любопытно и очень символично, что творческий путь гениального Параджанова начинался с молдавской сказки. Когда он заканчивал ВГИК, его курс возглавил известный режиссер А.П.Довженко. Он и предложил начинающему режиссёру в качестве дипломного проекта экранизировать стихотворную сказку «Андриеш» молдавского писателя Емилиана Букова. В 1952 году Параджанов снял короткометражный фильм, за который он получил диплом с отличием. К сожалению, этот первый фильм не сохранился. Но уже в нем проглядывала этнографичность и декоративность изобразительного ряда, которые отражали стиль будущего звездного режиссёра.

Для своего режиссёрского дебюта, первой, уже не учебной работы в своей профессиональной карьере, Сергей Параджанов опять выбрал «Андриеш». В 1954 г. Параджанов снял полнометражный фильм «Андриеш» на Киевской киностудии в сотрудничестве с московским коллегой Яковом Базеляном. Вторым режиссером этого фильма был режиссер Молдавского музыкально-драматического театра Виктор Герлак. В этой киноверсии «Андриеша» снялись известные молдавские актеры Е. Уреке, К. Штирбу, Д. Дариенко, а также сыгравший главную роль кишиневский школьник Костя Руссу.

Критика прохладно встретила этот фильм, и сам режиссер с горечью писал, что он «выразил отсутствие опыта, мастерства и хорошего вкуса». Но Параджановым руководила обида. Позднее кинокритик Александр Федоров писал и так: «В этой волшебной сказке для детей уже можно разглядеть живописные черты будущего поэтического стиля Сергея Параджанова с его склонностью к ярким краскам, эффектным пейзажам и натюрмортам, к фольклорным костюмам и колоритным актерским типажам, к тщательно продуманным фактурам композиций».

Сергей Параджанов прожил сложную жизнь в искусстве. Он работал на разных киностудиях СССР, писал прекрасные сценарии, оставил много произведений изобразительного искусства. За свои политические убеждения, близкие к диссидентским, не раз становился объектом травли, подвергался тюремному заключению, в том числе по скандальным в то время уголовным статьям за гомосексуализм.

Параджанов умер 21 июля 1990 года от онкологического заболевания в Ереване и был похоронен там же в Пантеоне, рядом великими деятелями искусства Арамом Хачатуряном и Вильямом Сарояном.

Звезда Параджанова не угасла. Его фильмы продолжают смотреть, ими по-прежнему восторгаются, решением ЮНЕСКО 1999 год был назван его годом и его имя присвоено одной из планет.