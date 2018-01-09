За последние сутки границу РМ пересекли более 50 000 человек

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Общество
В течение последних 24 часов на контрольно-пропускных пунктах поток людей составил 54 581 переход, 26 061 из них – в направлении выезда из Республики Молдова.
Наиболее востребованными пунктами пересечения границы были:
КПП Леушены – 13 857 пересечений;
В то же время были зарегистрированы следующие незаконные действия:
три человека нарушили режим контрольно-пропускных пунктов;
два человека были задержаны в результате информации, полученной от национальных правоохранительных органов.
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