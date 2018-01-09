За последние сутки границу РМ пересекли более 50 000 человек

В течение последних 24 часов на контрольно-пропускных пунктах поток людей составил 54 581 переход, 26 061 из них – в направлении выезда из Республики Молдова.

Наиболее востребованными пунктами пересечения границы были:

КПП Леушены – 13 857 пересечений;

КПП Международный аэропорт Кишинев – 7 703 пересечения;

КПП Скуляны – 6 398 пересечений;

КПП Атаки – 3 713 пересечения;

КПП Крива – 3 502 пересечения;

КПП Джурджулешты-Галаць – 3 330 пересечений;

КПП Кагул – 2 687 пересечений.

В то же время были зарегистрированы следующие незаконные действия:

три человека нарушили режим контрольно-пропускных пунктов;

на пограничном контроле было обнаружено три поддельных документа;

трое иностранных граждан нарушили срок пребывания на территории Республики Молдова;

два человека были задержаны в результате информации, полученной от национальных правоохранительных органов.