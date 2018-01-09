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Общество
За последние сутки границу РМ пересекли более 50 000 человек
09.01.2018

В течение последних 24 часов на контрольно-пропускных пунктах поток людей составил 54 581 переход, 26 061 из них –  в направлении выезда из Республики Молдова.

Наиболее востребованными пунктами пересечения границы были:

    КПП Леушены – 13 857 пересечений;
    КПП Международный аэропорт Кишинев – 7 703 пересечения;
    КПП Скуляны – 6 398 пересечений;
    КПП Атаки – 3 713 пересечения;
    КПП Крива – 3 502 пересечения;
    КПП Джурджулешты-Галаць –  3 330 пересечений;
    КПП Кагул – 2 687 пересечений.

В то же время были зарегистрированы следующие незаконные действия:

    три человека нарушили режим контрольно-пропускных пунктов;
    на пограничном контроле было обнаружено три поддельных документа;
    трое иностранных граждан нарушили срок пребывания на территории Республики Молдова;

два человека были задержаны в результате информации, полученной от национальных правоохранительных органов.


 
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