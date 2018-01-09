Примэрия Кишинева бросает на ветер миллионы леев, субсидируя неплатежеспособные предприятия

Более 10% годового муниципального бюджета Кишинева выделяется на субсидирование двух муниципальных предприятий: Управления электротранспорта и Городского автопарка.

Не стал исключением и 2018 год, когда доходы бюджета Кишинева оцениваются в размере 3,76 млрд леев, а расходы – 4,05 млрд леев. Таким образом, его дефицит составит около 290 млн леев. 10% бюджета предназначено для субсидирования пассажирских перевозок, пишет mold-street.com.

Почти 10% местных бюджетных ассигнований будет направлено на субсидирование услуг общественного транспорта, предоставляемых двумя муниципальными предприятиями – Управлением электротранспорта (RTEC) и Городским автобусным парком. Так, Управление электротранспорта получит в 2018 году из муниципального бюджета около 250 млн леев. Это огромная сумма, она почти в два раза выше ассигнований, выделяемых 3-4 года назад.

Основная сумма – около 177 млн леев – это надбавки за предоставление услуг пассажирского транспорта. Фактически это субсидии для покрытия потерь пассажирского транспорта. Еще 72 млн леев предназначены для финансирования сборки троллейбусов с автоматическим ходом. Таким образом, на линию планируется выпустить 302 троллейбуса, по сравнению с 298 в 2016 году.

Например, в 2016 году расходы Управления электротранспорта составили 366 млн леев, а доходы от перевозки пассажиров – всего 177,8 млн леев. Соответственно, разница в размере почти 190 млн леев была покрыта за счет муниципального бюджета. Предприятие утверждает, что получило всего 139 млн леев. На 2018 год директор планирует аккумулировать выручку почти в 200 млн леев от перевозки пассажиров, а расходы составят 418 млн леев.

Решение об уменьшении субсидий было бы увеличение тарифов на поездку на троллейбусе. Чтобы свести к минимуму субсидии, необходимо увеличить стоимость поездки почти вдвое, то есть от 2 леев до 4 леев.

В марте 2017 года Управление электротранспорта потребовало увеличить тариф за поездку на троллейбусе на 50% – до 3 леев, но эта корректировка не была произведена. Расходы в пять раз превышают доходы.

Хуже ситуация в Городском автобусном парке. Предприятие собирает от перевозки пассажиров выручку в размере всего 30-33 млн леев, а расходы – в пять раз выше, и в 2018 году они достигнут 156 млн леев. В результате средняя стоимость проезда (3,0-3,5 леев) в автобусах покрывает только 25% стоимости поездки.

В муниципальном бюджете предусмотрено, что в 2018 году предприятие получит 116 млн леев на субсидирование пассажирских перевозок и еще 30,5 млн леев на покупку автобусов. Без субсидий, выделяемых администрацией столицы, предприятие уже давно было бы неплатежеспособным.

Стоит отметить, что текущие тарифы: 2 лея на троллейбусную поездку и три лея на автобусе – были одобрены решением МСК в сентябре 2009 года, а стоимость поездки на микроавтобусе, которая составляет три лея, была утверждена решением МСК в июле 2006 года.