Интересное Церковь Молдовы: против Бэнулеску-Бодони шла "пятая колонна" той эпохи Как митрополит Гавриил Бэнулеску-Бодони в Молдове и Валахии порядок наводил. Скоро — годовщина события, важного для православной церкви Молдовы, да и Румынии тоже — 11 февраля 1792 года по повелению российской императрицы Екатерины II епископ Гавриил Бэнулеску-Бодони был возведён в сан митрополита и назначен экзархом Молдовы, Валахии и Бессарабии (в данном случае — это Буджакская степь на юго-востоке Молдавского княжества — ред.). Царьград против Иными словам, Бэнулеску-Бодони стал тогда духовным главой обоих Дунайских княжеств. На тот момент, с 1791 года между Османской и Российской империями был заключён мир, по которому Молдова и Валахия возвращались под турецкое управление, а в церковном отношении — под управление Константинопольского патриарха. "Патриарх Константинопольский Неофит VII потребовал добровольного удаления митрополита Гавриила с кафедры, но тот отказался выполнить это требование. Тогда новый молдавский господарь Александр Мурузи отправил митрополита под арестом в Константинополь. Константинопольский патриарх предложил владыке Гавриилу епископскую кафедру в Греции, входившей тогда в православный миллет (юридическое и административное управление — ред.) Оттоманской Турции. Но митрополит не отрёкся от русского подданства даже под угрозой анафемы. Пробыв в турецком плену четыре месяца, он был освобождён по настоятельным требованиям русского посла и вернулся в Россию", — пишет Шорина. Русские вернулись А в 1806 году началась очередная русско-турецкая война, и вскоре русские войска вновь заняли Дунайские княжества. В то же время непонятно куда были потрачены немалые средства — 200 тысяч левов. Предшественники Бэнулеску-Бодони этот долг не вернули, и митрополит Гавриил был поставлен в крайне неловкое положение. Священник был как пустое место К тому же, в Яссах, по словам митрополита, "церкви строением не худые, утвари хотя и не богаты, но пристойны", "надлежащего порядка и благолепия в церквах весьма мало в Валахии и духовенство так необразованно, что как устава церковного не разумеют, так и Божественную Литургию многие порядочно совершать не умеют". Не столько из-за османского гнета, сколько из-за общего попустительства местных ответственных лиц и децентрализации управления "духовенство в целом было крайне угнетено и унижено". С механизмом сбора налогов был, как сегодня сказали бы, полный бардак. Деньги и имущество из простого человека, да и из духовенства изымались любыми способами. Священников и других церковных служителей наравне с крестьянами "привлекали к отбыванию натуральных повинностей — использовали в строительстве дорог, общественных, а зачастую и частных объектов, забирали у них лошадей для различных нужд местных бояр". Более того, "священников и дьяконов даже избивали за долги, ещё менее церемонились с их жёнами и детьми". "Ситуация усугублялась тем, что господари, назначаемые в Стамбуле, в основном, как правило, греки из квартала Фанар, тоже были временными, жадными откупщиками. Всё это вместе являло картину повсеместного падения нравов, безразличия, безысходности", — резюмирует Шорина. Начал с учета и контроля Она добавляет, что митрополит Гавриил "начал с простых и очевидных вещей — со строгого учёта и контроля — в октябре 1809 года он ввел метрические книги. "Священники должны были давать полную информацию о крещениях, венчаниях, отпеваниях. Здесь был важен не столько экономический аспект, сколько появление внятной, юридически полноценной регламентации событий, совершающихся в жизни человека. Это позволило навести порядок в брачно-семейных отношениях, пресечь многожёнство, упорядочить права наследования. Были также введены книги для учёта церковной утвари, прихода и расхода различного рода сумм, что, помимо контроля, позволяло понять особенности экономической жизни каждого прихода", — описывает те события Шорина. Была и другая немаловажная проблема — большой отток монастырских доходов за рубеж. Дело в том, что многие обители Дунайских княжеств управлялись другими крупными православными монастырями в пределах Османской империи. Вывоз средств был немалый потому, что монастыри в Молдове и Валахии владели многими землями и селами. В общем, в стране, как говорится, мало что из этого оставалось. Реформам Бэнулеску-Бодони воспротивился высший клир княжеств, имевший хороший куш со всех этих антинародных денежных операций. Плелись интриги, решения митрополита саботировались. В общем, работал принцип пятой колонны — если родная власть тебя не устраивает, то лей воду на мельницу врага. А о том, что вышло из борьбы между митрополитом Гавриилом и его коллегами-оппонентами, читайте в одной из следующих публикаций. Кандидат искусствоведения Лариса Шорина, чей очерк о митрополите Гаврииле был опубликован в кишиневской газете "Русское слово", замечает, что назначение Бэнулеску-Бодони экзархом Дунавских княжеств "вызвало резкое противостояние со стороны как светской (Османская империя и администрации Молдовы и Валахии — ред.), так и церковной властей (Константинопольский патриархат — ред.), не соглашавшихся с активной пророссийской ориентацией высокопреосвященнейшего Гавриила".

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