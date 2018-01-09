9 Января 2018
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Экономика
Румыния является одним из основных рынков сбыта молдавских вин
09.01.2018

 Румыния входит в число основных рынков сбыта молдавских вин, а в пространстве ЕС и вовсе занимает первое место.

В третьем квартале прошлого года экспорт алкогольных напитков из Республики Молдова в денежном выражении составил более 46 миллионов долларов, увеличившись на 13 процентов по отношению к такому же период 2016 года, свидетельствует платёжный баланс, опубликованный Национальным банком Молдовы (НБМ), передает trm.md

Положительная эволюция обусловлена преимущественно ростом экспорта в Казахстан, Китай и Румынию. В то же время снизились экспортные поставки алкогольных напитков в Россию – на 30 процентов, Турцию – на 48 процентов и Грузию – на 12 процентов.

Наибольшее количество отечественных вин и другой алкогольной продукции было поставлено в Республику Беларусь, на долю которой в общем объёме экспорта приходится 20%. На втором месте впервые оказалась Китайская Народная Республика – 9,5%, а на третьем месте – Румыния, с 7,5%.


 
Количество просмотров:
97
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2018 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.