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Общество
Убийцу из Дурлешт задержали, но отбывает он срок по другому делу
09.01.2018

 Исполнитель убийства в Дурлештах был задержан, но его осудили по другому делу. По крайней мере, об этом заявил бывший прокурор муниципия Кишинев Иван Дьяков.

Дьяков говорит, что лицо, подозреваемое в совершении убийств в Дурлештах, осуждено по другому делу и отбывает 23-летний тюремный срок, сообщает unimedia.info

Иван Дьяков рассказал, что преступник был военнослужащим в звании майора и работал в Военной академии. Летом 2011 года он застрелил свою жену из незаконно хранимого охотничьего оружия.

"Я отправил его в суд по делу жены, уголовные дела по случаям в Дурлештах расследовал специальный отдел по чрезвычайным случаям, начальником которого был Корнелиу Братунов. Мы не имели никакого отношения к расследованию этих случаев, они держались в секрете. После отправки дела в суд возникла ситуация, которая заставила меня провести анализ, и я пришел к выводу, что он был виновен. Я лично обратился в генеральную прокуратуру и к министру МВД, но никто не хотел сотрудничать со мной", - отметил бывший прокурор.

"К сожалению, бывшие министры внутренних дел и бывшие руководители прокуратуры не захотели представить мне материалы дела, побоялись, что огласке будут преданы злоупотребления, которые они допустили на протяжении многих лет, и некомпетентность, которую они показали. Я не думаю, что что-то изменилось к лучшему, что есть какие-либо указания на других подозреваемых в совершении этого преступления", - уточнил Иван Дьяков.

По словам прокуратуры столицы, преступление было совершено на улице Мунчештской, где 36-летняя женщина была застрелена у двери своего дома.

Прокуроры установили, что убийца женщины заранее запланировал убийство, приобретя маску и комбинезон, чтобы замаскироваться. В день преступления, зная время, когда жертва должна была вернуться домой, он произвел два выстрела в направлении женщины, в результате которых она скончалась на месте.

В рамках уголовного преследования прокуроры обнаружили, что убийцей является муж жертвы, который в то время был руководителем кафедры в Военной академии имени Александру чел Бун. После расследования прокуроры установили, что бывший военный убил свою жену, чтобы завладеть имуществом, которое он нажил вместе с женой. Подозреваемый планировал затем создать новую семью с любовницей.

Напомним, что семь лет назад, недалеко от церкви Святого Андрея в Дурлештах, были обнаружены тела двух молодых людей, убитых с особой жестокостью. 15-летняя Ольга Кышлару и 18-летний Илие Раку были застрелены в машине. Преступление не раскрыто до сих пор.

Родственники убитых обратились за помощью и к экстрасенсам в России, но их предсказания не сбылись.

В память о молодых влюбленных их друзья и коллеги сочинили песню о их любви и страданиях.


 
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