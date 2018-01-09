Запрещенный видеорепортаж канала «Россия-1» о Молдове опубликовали в Интернете

Запрещенный властями Молдовы новостной сюжет российского телеканала смогли посмотреть в Интернете граждане нашей страны. Как выяснилось, он основан на реальном положении дел в экономике Молдовы.

Раздираемая противоречиями Европа всё больше теряет свою привлекательность в глазах соседей, говорится в телесюжете. Молдова является одним из самых ярких примеров. Три с половиной года назад официальный Кишинев подписал договор об ассоциации с ЕС и теперь очень мечтает вернуть российский рынок.

Сельское хозяйство – стратегическая отрасль республиканской экономики, и основным потребителем молдавского вина, овощей и фруктов так и осталась Россия, как ни стараются местные прозападные политики.

Так, согласно официальной статистике, за первое полугодие 2017-го экспорт овощей в страны ЕС составил около 500 тонн, в Россию – больше 8000 тонн. По фруктам такая же ситуация: 1000 тонн против 100 000 тонн.

- Не нужно ни производство, ни население. Достаточно иметь подконтрольную судебную систему, несколько сомнительных банков с сомнительными оффшорными акционерами, столицу, где сравнительно развит гостиничный и ресторанный бизнес, и всё, - заявил экономический эксперт Виктор Чобану.

Правящий режим, а это правительство и парламентское большинство, упрямо гнет проевропейскую линию, но толку от этого нет.