9 Января 2018
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Экономика
Бензин и дизтопливо существенно подорожают в предстоящие две недели
09.01.2018

Национальное агентство по регулированию в энергетике установило новый плафон цен на бензин и дизельное топливо на предстоящие две недели.

Так, один литр бензина Premium-95 будет стоить 18 леев 22 бана или на 68 банов больше, чем двумя неделями ранее. Дизельное топливо будет стоить 16 леев 32 бана или на 60 банов больше, передает aif.md

Новые цены будут действовать до 23 января включительно. 

НАРЭ призывает граждан, которые стали свидетелями более высоких цен на заправках, нежели официально установленные, сообщать об этом по номеру “зеленой линии”: +373 800 10 800 или по адресу электронной почты: anre@anre.md


 
Количество просмотров:
86
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2018 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.