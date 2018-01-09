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Спорт
Албот в драматичной борьбе завершил выступление на турнире ATP в Окленде
09.01.2018

Молдавский теннисист Раду Албот уступил на тай-брейке чеху Иржи Весели, 64-й ракетке мира, в первом раунде основной сетки турнира ATP World Tour-250 в Окленде (Новая Зеландия), передаёт IPN.

Албот выиграл первый сет со счётом 6:3, но уступил во втором – 1:6. В решающем сете 28-летний игрок несколько раз вёл в счёте, но уступил на тай-брейке (7:9) и выбыл из дальнейшей борьбы.

В квалификации Албот победил британца Брайдана Кляйна и японца Даниэля Таро. Теперь молдавского теннисиста ждёт первый турнир Большого Шлема в этом году – Australian Open.


 
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