Албот в драматичной борьбе завершил выступление на турнире ATP в Окленде

Молдавский теннисист Раду Албот уступил на тай-брейке чеху Иржи Весели, 64-й ракетке мира, в первом раунде основной сетки турнира ATP World Tour-250 в Окленде (Новая Зеландия), передаёт IPN.

Албот выиграл первый сет со счётом 6:3, но уступил во втором – 1:6. В решающем сете 28-летний игрок несколько раз вёл в счёте, но уступил на тай-брейке (7:9) и выбыл из дальнейшей борьбы.

В квалификации Албот победил британца Брайдана Кляйна и японца Даниэля Таро. Теперь молдавского теннисиста ждёт первый турнир Большого Шлема в этом году – Australian Open.