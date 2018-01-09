Что год грядущий нам готовит

2018 год вступил в свои права. В Европе канцлер Германии Ангела Меркель занята переговорами с социал-демократами по вопросу формирования правительства после провальной попытки договориться с либералами. Италия готовится к выборам, которые могут привести в правительство не слишком проевропейски настроенные силы. Испанию ослабил каталонский кризис. При взгляде на центральные и восточные государства ЕС от Австрии до Чехии и от Венгрии до Польши можно увидеть еще более критическую ситуацию. Проблема беженцев, которых эти страны отказываются принять, усугубила их антиевропейские настроения. Россия накануне выборов президента – Путин идет на свой четвертый мандат. В США Трампа может ожидать импичмент в связи с новой налоговой политикой, расследованием коррупционных дел и обновлением состава палаты представителей.

В Молдове 2018-й – год парламентский выборов. По результатам опроса Фонда общественного мнения на выборах больше всего шансов на победу имеет пропрезидентская Партия социалистов с 44,5 процента голосов. Второй с 22,9 процента голосов стала бы Партия действия и солидарности во главе Майей Санду. Третье место с 5,5 процента заняла бы Демократическая партия.

Конституционный суд Молдовы дал положительное заключение на законопроект о смене названия государственного языка на «румынский». Инициатива принадлежит Либерально-демократической партии. Президент Игорь Додон, комментируя это событие, заявил, что часть судей КС «ведут себя как проплачиваемые из-за границы наемники, которые преследуют цель привести Основной закон в соответствие с унионистским проектом для последующей ликвидации молдавской государственности». Обсуждение проекта идет в парламентских комиссиях.

2 января КС передал права президента спикеру в обход главы государства о подписании указов о назначении семерых членов кабина, включая вице-премьера по реинтеграции и зампреда правительства по европейской интеграции. Речь идет о смене состава правительства практически наполовину. Президент повторно отклонил все кандидатуры,

5 января КС снова разрешил временно отстранить президента от исполнения обязанностей по причине того, что глава государства отказался промульгировать закон о запрете ретрансляции в Молдове российских новостей и информационно-аналитических программ.

КС порекомендовал, и депутаты Европейской народной группы Валериу Гилецки и Юрие Лянкэ зарегистрировали законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за неисполнение конституционных обязанностей и постановлений КС. Согласно их проекту, «умышленное неисполнение или уклонение от исполнения высшим должностным лицом решения судебной инстанции или решения Конституционного суда» наказывается крупным штрафом или лишением свободы на срок до трех лет с лишением во всех случаях права занимать определенные должности на срок до пяти лет.

В 2018-м может произойти референдум об отмене смешанной избирательной системы. 29 декабря 2017 года инициативная группа подала документы в ЦИК. Решение Центризбирком должен принять в течение 15 дней. Если группу зарегистрируют, она должна собрать 200 тысяч подписей.Если плебисцит состоится, избирателей спросят - поддерживают ли они проект об отмене перехода к смешанной системе.

2 февраля во дворце республики произойдет открытие года Штефана чел Маре. В ряду мероприятий инициирование проекта закона об учреждении исторического флага Республики Молдова, работа над учебником «История Молдовы» и запуск в марте третьей с серии документального фильма с тем же названием. Подготовлен проект закона о запрете партий, которые открыто выступают за ликвидацию Республики Молдова.

Пакет инвестиций для содействия диверсификации электроснабжения Республики Молдова включает в себя кредиты, выданные ЕИБ и ЕБРР в размере 80 миллионов евро каждый, кредит, выданный ВБ в размере 70 миллионов евро и инвестиционный грант в размере 40 миллионов евро из фондов ЕС. Всего 270 миллионов для финансирования объединения электросетей Молдовы и Румынии. Подсоединение будет осуществлено электроэнергетическим предприятием Молдовы «Moldelectrica» в течение трех лет – с 2019 по 2022 год.

18 декабря агентство государственных услуг зарегистрировало в госреестре юридических лиц ООО «EuroTransgaz», которое стало представителем «Transgaz Romania» в Молдове. Основная цель фирмы с уставным капиталом в 5000 молдавских лей - участие в приватизации молдавской компании «Vestmoldtransgaz».