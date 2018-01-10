Горожане просят Сильвию Раду отремонтировать подземку на Виадуке и создали петицию

Поводом для обращения кишиневцев к и.о. генпримара столицы, стал очередной несчастный случай, который произошел в разрушенном подземном переходе возле торгового центра Shopping Mall.

В соцсетях появилась история девушки, которая 6 января получила травму в переходе.

"Будьте внимательны! Особенно в темное время суток. В подземном переходе у Молла нет света, разрушены ступени. Если вам удалось их преодолеть,не навернувшись - радоваться рано. Ибо дальше вас ожидает сточная яма, решетка которой волшебным образом испарилась. Или была сдвинута. Я от шока даже и не поняла. Подсвечивайте телефоном сразу при спуске в переход. Считаю, что я еще легко отделалась...", написала девушка и продемонстрировала ушиб на ноге.

Ступеньки, ведущие вниз, требуют если не ремонта, то полноценной замены. Точно в таком же состоянии находится ливневая канализация: решетки перекошены и каждый, кто проходит по переходу, рискует упасть, споткнувшись о металлические конструкции. Кроме того, переход не освещен, поэтому в темное время суток вызывает опасение у пешеходов.

Несмотря на то, что примария Кишинева ежегодно рапортует, что столица с каждым днем все ближе к образу европейского города, реальность далека от отчетов администрации.

В связи с этим неравнодушные кишиневцы, создали петицию и обратились к и.о. примара Сильвии Раду и претору сектора Ботаники с требованием рассмотреть этот вопрос и отремонтировать пешеходный переход.