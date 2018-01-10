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Андрей Нэстасе: это очень тревожный знак…
10.01.2018

В интервью румынскому изданию Cotidianul председатель партии «Платформа «Достоинство и Правда» (ППДП) Андрей Нэстасе ответил на следующий вопрос: Что Вы думаете о намерении правящей власти декриминировать экономические преступления, о котором было заявлено в конце минувшего года?

«Это грубая попытка вывести из-под удара участников кражи века, чтобы они избежали уголовного наказания, и чтобы похищенные деньги никогда не были возвращены. Это намерение провести декриминализацию экономических преступлений, как то было сделано в России, Армении и Казахстане, и как пытался это сделать в Украине Янукович, очень тревожный сигнал», — заявил Андрей Нэстасе.

Политик считает, что «отменив уголовное наказание за экономические преступления, совершенные преступниками у власти, наряду с изменением избирательной системы, обеспечит спокойную жизнь ворам, политическим сутенерам, бандитам и наемникам всех мастей».

«Честные люди и бизнесмены снова окажутся обделенными, а экономические дельцы от власти ощутят свою безнаказанность. Мафия у власти готовит себе сказочную жизнь даже на тот случай, если имена авторов кражи века станут общеизвестны. Они обеспечивают себе свободу, избежание тюремного наказания», — добавил лидер ППДП.

Кристина Пендя  


 
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