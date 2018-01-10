10 Января 2018
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Общество
Всё больше женщин жалуются на экономическое насилие в семье
10.01.2018

40% заявительниц, обратившихся в прошлом году в Центр прав женщин, жаловались на экономическое насилие в семье. Средств к существованию их лишали самые близкие люди. 

Лилия по требованию мужа, отдавала ему сначала всю зарплату, а затем пенсию. К тому же отчитывалась супругу за каждый бан, который он ей выдавал на расходы. 

"У нас было трое детей, и я не хотела, чтобы полиция знала о происходящем в нашей семье. Всё время приходилось прятать деньги", - сказала жительница села Садова Лидия Бужу.

Экономическое насилие было признано в нашей стране правонарушением в сентябре 2016 года. Между тем юристы утверждают, что доказать такое преступление довольно трудно. 

"В статье 201, абзац 1(C) говорится, что экономическое насилие, особенно в виде лишения финансовых средств, может быть инкриминировано только при наличии лёгких телесных повреждений. В таких случаях основным доказательством, которое нужно приобщить к делу, является заключение судмедэкспертов", - сообщила юрист Центра прав женщин Даниела Жосан.

В прошлом году в суд передали два дела по фактам экономического насилия. В одном случае сын отбирал пенсию у матери, в другом - молодой мужчина у подруги. 

"Эта очень распространенная форма семейного насилия, только о ней не говорят. Жертвы не знают, что подвергаются насилию, у них нет информации, или они боятся. Еще есть стереотипы: "Молчи и терпи!", - отметил глава отдела ГИП Геннадий Нямцу.

За экономическое насилие в семьее закон предусматривает наказание в виде 180 часов общественных работ или трех лет лишения свободы.


 
Количество просмотров:
123
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2018 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.