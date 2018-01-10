Под колесами троллейбуса погиб полицейский, возбудивший уголовное дело против дочери Дьякова

Под колесами троллейбуса в Кишиневе погиб известный в 90-е годы сотрудник МВД.

Сегодня, 9 января, в Кишиневе похоронили полковника полиции и пенсионера МВД Владимира Раку. Пенсионер скончался в больнице после ДТП с участием троллейбуса три дня назад.

В 90-е годы Раку возглавлял отдел Управления по борьбе с организованной преступностью. Тогда он возбудил ряд резонансных дел. Раку открыл уголовные производства против дочери будущего спикера парламента Думитру Дьякова, а также против жены депутата и писателя Валериу Матея.

В дальнейшем Раку считался одним из бизнес-партнеров известного в Кишинев предпринимателя Леонида Волнянского. Раку ссудил Волнянскому деньги, но после банкротства бизнесмена потерял свои сбережения.

ДТП произошло 6 января в районе кинотеатра «Гаудеамус». 60-летний Раку попытался перейти дорогу в неположенном месте. Однако его сбил троллейбус, двигавшийся по маршруту №3. В больнице он скончался. Родственники погибшего утверждают, что Раку переходил дорогу по зебре.