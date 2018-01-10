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Назначенные министры сегодня принесут присягу...
10.01.2018

Сегодня, 10 января, назначенные министры принесут присягу. Соответствующие указы должны быть подписаны главой законодательного органа Андрианом Канду, который временно исполняет обязанности президента страны. Андриан Канду также промульгирует Закон о внесении изменений и дополнений в Кодекс телевидения и радио, повторно рассмотренный парламентом 22 декабря 2017 года. Церемония вступления министров в должность пройдёт в Государственной резиденции в 10.00, передаёт IPN со ссылкой на информацию Управления сообщений и связей с общественностью парламента Республики Молдова.

Отказ президента Игоря Додона выполнить своё конституционное обязательство назначить новых членов правительства после повторного предложения, поступившего от премьер-министра, а также отказ промульгировать поправки к Кодексу телевидения и радио – закон, повторно принятый парламентом, по мнению Конституционного суда, оправдывают введение временного исполнения обязанностей президента страны с целью подписания данных указов.

Решения, обосновывающие введение временного исполнения обязанностей, были вынесены 2 января и 5 января, соответственно. Перестановки в составе правительства были объявлены 19 декабря. В правительство войдут: Кристина Лесник, Кирилл Габурич, Светлана Чеботарь, Ливиу Волконович, Тудор Ульяновски, Александру Тэнасе и Юрие Лянкэ, последний был предложен кандидатом на новую должность вице-премьера по вопросам европейской интеграции.

Поправки к Кодексу телевидения и радио запрещают ретрансляцию теле- и радиопередач информационного, информационно-аналитического, военного и политического характера, за исключением передач, произведённых в странах-членах ЕС, в США, Канаде и в государствах, ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении.

В октябре 2017 года, при аналогичных обстоятельствах, министр обороны Еуджен Стурза был утверждён в должности указом за подписью Андриана Канду, исполнявшего обязанности президента.


 
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