Почему румынские таможенники издеваются над гражданами Молдовы

В новогодние праздники наши люди как никогда почувствовали себя «вторым сортом». Возможно, после выхода этой заметки какой-нибудь очередной совет по прессе обвинит нас не пойми в чем и даже заработает немного денежек по программе «Стоп-фальш», но... Заметили ли вы, соотечественники, что в этом году в новогодние праздники на автомобильных пограничных пунктах между Молдовой и Румынией творился форменный беспредел?

Людей буквально часами мариновали в очередях. И ладно бы автомобилей было катастрофически много (да, больше, чем обычно, но не критично!), ладно бы досмотр проводился более тщательнее, чем обычно – к этому были все готовы, об этом предупреждали…

Ладно, я не кабинетный журналист, который мониторит СМИ и строчит отчеты, куда надо, напишу о том, что произошло лично со мной. В минувшие выходные я рванул в Яссы – на праздники к друзьям, а в понедельник вернулся обратно. И в обоих направлениях столкнулся с откровенным издевательством со стороны бравых румынских таможенников, которые неспешно и даже с явно показушной ленцой, досматривали тех. У кого были молдавские паспорта. На пункте пропуска в Скулянах и в сторону Ясс, и в сторону Унген картинка была одинаковой: поток для граждан Молдовы напоминал «пробку», а полоса для граждан ЕС – полупустой (при этом, попытки людей с нашими удостоверениями пройти досмотр по соседней полосе всячески пресекались).

Наконец (через полтора часа ожидания), очередь доходит до нашего автомобиля: некоторое время ждем, потом к нам подходит человек в форме, берет документы и… уходит. Засекаем время: «штампилы» он ставил ровно 20 минут. Отдает паспорта и говорит: «Проедь к следующей будке – там еще таможня». Подъезжаем и… еще минут 15 ждем появления хоть кого-то, пока нас, наконец, формально не досматривают… И примерно такая же история на обратном пути.

Итого: 2 часа потерянного времени в ситуации, когда это случилось исключительно из-за человеческого фактора.

Поймите, я, когда называю это издевательством, вовсе не говорю обо всей нации или сгущаю краски. Ко всему прочему ларчик открывается довольно просто. Как мне объяснили сведущие люди, на румынских пропускных пунктах не так давно были массовые сокращения, и теперь оставшиеся в живых всем своим видом показывают, что людей катастрофически не хватает. Ну, а полосу для граждан ЕС почти всегда обслуживают чуть ли не бегом: мало ли, на кого нарвешься. Это наши люди помалкивают и сглатывают… Я и сам поначалу закипел, а в тот момент, когда пограничный и таможенные контроли были позади, на все парах, предвкушая праздник и извар, летел отдыхать (а обратно, соответственно, домой!). Это свойственно нашему народу: прощать. Бог простил, простим и мы.

ИГОРЬ КРУДУ