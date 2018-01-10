Чем богата молдавская земля и где в самой бедной стране Европы добывают «черное золото»

О нефти, знаменитом косэуцком камне и прочих полезных ископаемых корреспондент «КП» поговорил с экспертом Института Геологии и Сейсмологии страны.

Буквально несколько дней назад стало известно о том, что Министерство сельского хозяйства и развития территорий Молдовы разработало и вынесло на публичное обсуждение Регламент по размещению строительных объектов на площадях, где имеются полезные ископаемые. - строить там разрешат лишь в исключительных случаях — например, линий электропередач, железнодорожные пути или автотрассы.

В общем, решило государство защитить природные богатства республики. Но каковы они? Об этом корреспондент «Комсомолки» поговорил с научным сотрудником Института Геологии и Сейсмологии Молдовы Виктором Петровичем Покатиловым.

- У нас на территории Молдавии в основном развиты и распространены месторождения строительных материалов, - объясняет специалист.

- Перечислите их.

- Основной строительный материал — разнообразные известняки. Котелец вырезают в натуральном виде в шахтах или в штольнях, а затем используют в качестве строительного кирпича. Или же их дробят, получают так называемый щебень, который используют при строительстве фундаментов или дорожных работах. Второй по своему значению материал - песчано-гравийные отложения: песок, гравий, галька, которые используются в качестве подсыпки для бетона, для железной дороги, для шоссе. Третье — глина, из которой производятся кирпичи и керамзит — легкие пористые шарики, которые служат для утепления стен, в основном потолков.

- Где они — наиболее важные месторождения — находятся?

- Очень важен для нашей страны гипс — в районе Кривы. Есть Резинский цементный завод, который производит цемент высоких марок, он экспортируется в основном на Запад, часть остается здесь.

- Насколько я знаю, есть и месторождение нефти в Молдове. Это правда?

- Да, небольшое. Это Валенское месторождение (село Валены в Кагульском районе - прим. ред), которое было открыто еще в 1958 году. Оно еще немножечко эксплуатируется — так, для местных нужд и все.

- А косэуцкий камень?

- И это важно! Это гранит, он используется как щебенка в основном для подсыпки железных дорог. Так обстоит дело.

КСТАТИ

Оригинальный постамент памятника Штефану чел маре был изготовлен именно из косэуцкого камня — он был взорван в 40-х годах.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ

- В 2005 году было предположено, что в районе села Валены существует не одно, как считалось ранее, а как минимум три месторождения нефти. В компании Redeco (компания с которой в 1995 году молдавские власти заключили концессионное соглашение, по которому она должна была исследовать и добывать нефть и газ на юге страны в течение 20 лет — прим. ред) тогда заявили, что на юге Молдовы, помимо известных газовых горизонтов на глубине 300-400 м, существуют и другие, более глубокие.

ДМИТРИЙ КОБЗАРЬ