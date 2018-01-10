Андрей Нэстасе: Республика Молдова на пороге настоящей катастрофы!

В интервью для румынского издания Cotidianul председатель партии «Платформа «Достоинство и Правда» (ППДП) Андрей Нэстасе ответил на следующий вопрос: Партия, которую Вы возглавляете, уже два года является форпостом борьбы за освобождение Молдовы от захвата властью, которую Вы считаете мафиозной структурой. Что Вы намерены делать дальше?

«Мы всегда тут же реагировали, в том числе после опубликования отредактированного отчета «Кролл 2». Мы призвали честных прокуроров начать уголовное преследование тех, что разработали и приняли Постановление правительства №938 от 7 ноября 2014 года, и привлечь к ответственности тех, кто причастен к этому преступлению – служащих НБМ, чиновников НЦБК и СИБ, ответственных за контроль банковской системы и защиту экономической безопасности страны в 2014 году», — заявил он.

Андрей Нэстасе также напомнил, что ППДП предложила возобновить массовые протесты с целью добиться опубликования полного текста отчета «Кролл 2». По словам лидера ППДП, партия и впредь продолжит требовать отмены закона, согласно которому граждане должны вернуть около 25 млрд. леев на погашение государственных гарантий, и наказания многочисленных экс-министров и двух бывших премьер-министров.

«Мы не отступим. Мы не имеем на это права. Мы осознаем, что Республика Молдова стоит на пороге настоящей катастрофы, полного обнищания, и массового оттока населения за рубеж. Мы знаем, как управлять ситуацией, чтобы выйти из кризиса, чтобы Кишинэу стал европейским пространством», — заявил он, добавив, что первое, что необходимо предпринять – нужно лишить власти преступников, которые сейчас управляют страной, подвергнуть их широкой люстрации и конфисковать все незаконно нажитое имущество.

Кристина Пендя