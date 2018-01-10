Экономисты прогнозируют снижение ставок по потребительским и ипотечным кредитам

Ставки по потребительским и ипотечным кредитам в этом году снизятся, уверены экономисты. Главными факторами они называют рост конкуренции в банковском секторе и снижение инфляции и базисной ставки, которую Нацбанк, очевидно, повышать не станет.

"Базисная ставка в прошлом году снизилась. В этом году она либо останется такой же, либо опустится еще. Другой важный показатель - уровень инфляции, который, как ожидается, будет падать. Это неизбежно повлечет снижение ставок в коммерческих банках", - cказал экономист Виорел Гырбу.

Ны рынке ипотечного кредитования эксперты уже отмечают оживление.

"За последние три месяца прошлого года число ипотечных кредитов значительно выросло. Если ситуация останется стабильной, ставки хоть немного, но снизятся", - сообщил эксперт по недвижимости Николай Остафийчук.

Горожане говорят, что пока ставки по кредитам высокие.

"Хорошо, если подешевеет. Мы как раз думаем взять кредит на квартиру сыну или дочери".

"Я хотела взять кредит, но ставка была высокой. Если снизится, возьму потребительский".

"Если снизят до 9%, думаю, будет нормально".

На конец ноября кредитный портфель молдавских банков составлял 33 млрд 406 млн леев. На потребительские кредиты приходилось 4 миллиарда, на ипотечные - около двух с половиной.