Импорт товаров секонд-хенд приносит бюджету миллионные убытки

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Экономика
Министерство экономики и инфраструктуры предлагает пересмотреть список товаров б/у, которые запрещено импортировать, продавать, распространять на территории Республики Молдова.
Это связано с тем, что применение положений, запрещающих ввоз, сбыт и распространение определенных категорий товаров секонд-хенд в качестве гуманитарной помощи в условиях действующего законодательства «сложно, как социально, так и экономически», утверждает ведомство, цитируемое mold-street.com.
«Напротив, из-за низкой цены по сравнению с новыми продуктами они решают экономические проблемы при их покупке», отмечают эксперты Министерства экономики.
Однако власти утверждают, что рынки «наводнены товарами, которые в настоящее время подпадают под запрет правительства, и это указывает на существование очень уязвимого и чувствительного сектора для контрабанды и уклонения от уплаты налогов».
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