Импорт товаров секонд-хенд приносит бюджету миллионные убытки

Министерство экономики и инфраструктуры предлагает пересмотреть список товаров б/у, которые запрещено импортировать, продавать, распространять на территории Республики Молдова.

Это связано с тем, что применение положений, запрещающих ввоз, сбыт и распространение определенных категорий товаров секонд-хенд в качестве гуманитарной помощи в условиях действующего законодательства «сложно, как социально, так и экономически», утверждает ведомство, цитируемое mold-street.com.



Почему подержанные игрушки и обувь можно продавать на рынках?



Об этом спрашивают экономические агенты в этой области. В настоящее время запрещается импорт в качестве гуманитарной помощи использованной обуви, нижнего белья, использованных игрушек и одежды для детей до 3 лет. Запрещено также продавать продукты или предоставлять услуги, которые, используемые в нормальных обстоятельствах, могут поставить под угрозу жизнь, здоровье или безопасность потребителей.



В то же время отмечается, что обувь, определенные категории игрушек и детская одежда после мытья, дезинфекции и дезинсекции не могут представлять угрозу для здоровья и жизни населения, что подтверждается соответствующими сертификатами / уведомлениями.

«Напротив, из-за низкой цены по сравнению с новыми продуктами они решают экономические проблемы при их покупке», отмечают эксперты Министерства экономики.

Однако власти утверждают, что рынки «наводнены товарами, которые в настоящее время подпадают под запрет правительства, и это указывает на существование очень уязвимого и чувствительного сектора для контрабанды и уклонения от уплаты налогов».