Приднестровцы примут участие в ПАСЕ

Официальные представители Приднестровья примут участие в заседании Специального подкомитета Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по конфликтам между государствами-членами Совета Европы, посвященного ситуации в переговорном процессе по молдо-приднестровскому урегулированию. Об этом рассказал глава Законодательного Собрания Александр Щерба на заседании президиума, сообщили в парламентской пресс-службе.

"Это впервые за последние 15 лет, когда авторитетный коллегиальный орган включил приднестровский вопрос в официальную повестку дня заседания", — отметил Щерба.

По словам руководителя депутатского корпуса, в настоящее время готовится обстоятельный доклад о ситуации в переговорном процессе и в Приднестровье в целом.

"Мы сможем представить объективную картину наших взаимоотношений с Молдовой. Есть надежда, что она будет беспристрастно воспринята парламентариями европейских стран. Ведь учитывает Европейский союз нашу специфику и особенности при организации беспошлинной торговли приднестровскими хозяйствующими субъектами, экспортирующими продукцию на европейский континент", — подчеркнул он.

Щерба также обратил внимание на то, что не раз проводились встречи представителей посольств различных стран Европы, делегаций их парламентов с лидером Приднестровья и депутатами Верховного Совета.

"В ходе такого рода диалогов у нас есть возможность доводить до международного сообщества правдивую информацию о нас напрямую, без посредников", — заключил он.

Глава Законодательного собрания выразил надежду на то, что результатом предстоящей дискуссии будут такие же позитивные выводы.