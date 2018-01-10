10 Января 2018
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Общество
Молдаван лишили права выйти на пенсию досрочно
10.01.2018

Граждане Республики Молдова больше не смогут уйти на пенсию досрочно в связи с изменением Закона о системе государственных пенсий. Новые положения вступили в силу.

Статья 151-я вышеупомянутого закона предусматривает право лиц, которые завершили полный период выплаты взносов, потребовать досрочного выхода на пенсию, который должен быть установлен не ранее чем за три года до достижения 63-летнего стандартного пенсионного возраста для мужчин и женщин, передает bani.md.

Национальная конфедерация профсоюзов Молдовы отклонила и категорически возражала против предложения об отмене этой статьи.

НКПМ отметила, что это право в настоящее время применимо только к мужчинам, что создает условия дискриминации в отношении женщин. Эту ситуацию можно было бы избежать, если на этапе внесения поправок в пенсионное законодательство был сделан глубокий анализ применения этого права. Это, несомненно, привело бы к разработке юридического правила, которое исключало бы дискриминацию.

На 1 октября 2017 года 6020 человек имели право на досрочный выход на пенсию.

«Исключение в 2018 году права на досрочный выход на пенсию и разработка нового положения этой главы в течение 6 месяцев после вступления в силу закона не является решением. Большая часть правомочных лиц в соответствии с действующим законодательством больше не сможет воспользоваться этим правом», - сказали в НКПМ.


 
Количество просмотров:
574
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2018 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.