Молдаван лишили права выйти на пенсию досрочно

Граждане Республики Молдова больше не смогут уйти на пенсию досрочно в связи с изменением Закона о системе государственных пенсий. Новые положения вступили в силу.

Статья 151-я вышеупомянутого закона предусматривает право лиц, которые завершили полный период выплаты взносов, потребовать досрочного выхода на пенсию, который должен быть установлен не ранее чем за три года до достижения 63-летнего стандартного пенсионного возраста для мужчин и женщин, передает bani.md.

Национальная конфедерация профсоюзов Молдовы отклонила и категорически возражала против предложения об отмене этой статьи.

НКПМ отметила, что это право в настоящее время применимо только к мужчинам, что создает условия дискриминации в отношении женщин. Эту ситуацию можно было бы избежать, если на этапе внесения поправок в пенсионное законодательство был сделан глубокий анализ применения этого права. Это, несомненно, привело бы к разработке юридического правила, которое исключало бы дискриминацию.

На 1 октября 2017 года 6020 человек имели право на досрочный выход на пенсию.

«Исключение в 2018 году права на досрочный выход на пенсию и разработка нового положения этой главы в течение 6 месяцев после вступления в силу закона не является решением. Большая часть правомочных лиц в соответствии с действующим законодательством больше не сможет воспользоваться этим правом», - сказали в НКПМ.