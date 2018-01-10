10 Января 2018
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Главная
ЕС может вновь ввести визовый режим для граждан Республики Молдова
10.01.2018

Из трех стран Восточного соседства, пользующихся либерализацией визового режима в Шенгенской зоне, ситуация в Республике Молдова и Украине вызывает наибольшую тревогу в ЕС.

По данным проекта Open Media Hub, который ссылается на первый доклад Европейской комиссии о либерализации визового режима, ситуация в РМ и Украине свидетельствует о заметном ухудшении в наиболее важных областях, сообщает unimedia.info.

В контексте миграционного кризиса, ЕС решил пересмотреть механизм приостановления визового режима, сократив крайние сроки выполнения требований механизма. Таким образом, Европейская комиссия получает право инициировать временный возврат виз, в случае серьезных нарушений критериев соглашения.

В случае с Молдовой отказ во въезде увеличился на 71%, незаконное пребывание в ЕС увеличилось на 89%, а подача документов о предоставлении убежища гражданами Молдовы удвоилась с 2015 года. В то же время доля приема просителей убежища снизилась с 11% до 2%.

С момента отмены виз в апреле 2014 года, более 980 000 молдаван совершили в общей сложности 2,7 миллиона поездок в ЕС. Растущая тенденция отказов во въезд в Шенгенскую зону, которая присутствовала на протяжении всего периода, усилилась в первой половине 2017 года. Число молдаван, незаконно находящихся в ЕС, увеличилось с 2 245 в 2015 году до 7 660 в 2016 году. В первые шесть месяцев 2017 года их число возросло еще на 40%.

Серьезные задержки и политические вмешательства проявляются в таких областях, как борьба с коррупцией и отмыванием денег, меры, заложенные в механизме либерализации виз.

Европейская комиссия призывает к "немедленным действиям". Более того, в докладе настоятельно требуется изъять так называемую "налоговую амнистию" и отозвать закон о "либерализации капитала".


 
Количество просмотров:
247
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2018 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.