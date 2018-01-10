ЕС может вновь ввести визовый режим для граждан Республики Молдова

Из трех стран Восточного соседства, пользующихся либерализацией визового режима в Шенгенской зоне, ситуация в Республике Молдова и Украине вызывает наибольшую тревогу в ЕС.

По данным проекта Open Media Hub, который ссылается на первый доклад Европейской комиссии о либерализации визового режима, ситуация в РМ и Украине свидетельствует о заметном ухудшении в наиболее важных областях, сообщает unimedia.info.

В контексте миграционного кризиса, ЕС решил пересмотреть механизм приостановления визового режима, сократив крайние сроки выполнения требований механизма. Таким образом, Европейская комиссия получает право инициировать временный возврат виз, в случае серьезных нарушений критериев соглашения.

В случае с Молдовой отказ во въезде увеличился на 71%, незаконное пребывание в ЕС увеличилось на 89%, а подача документов о предоставлении убежища гражданами Молдовы удвоилась с 2015 года. В то же время доля приема просителей убежища снизилась с 11% до 2%.

С момента отмены виз в апреле 2014 года, более 980 000 молдаван совершили в общей сложности 2,7 миллиона поездок в ЕС. Растущая тенденция отказов во въезд в Шенгенскую зону, которая присутствовала на протяжении всего периода, усилилась в первой половине 2017 года. Число молдаван, незаконно находящихся в ЕС, увеличилось с 2 245 в 2015 году до 7 660 в 2016 году. В первые шесть месяцев 2017 года их число возросло еще на 40%.

Серьезные задержки и политические вмешательства проявляются в таких областях, как борьба с коррупцией и отмыванием денег, меры, заложенные в механизме либерализации виз.

Европейская комиссия призывает к "немедленным действиям". Более того, в докладе настоятельно требуется изъять так называемую "налоговую амнистию" и отозвать закон о "либерализации капитала".