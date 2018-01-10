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Политика
Андриан Канду промульгировал закон о борьбе с иностранной пропагандой
10.01.2018

Сегодня же спикер промульгировал закон о борьбе с иностранной пропагандой. Документ был одобрен парламентом во втором чтении в начале декабря прошлого года.

Позже Игорь Додон отказался промульгировать закон и отправил его в парламент. Там его утвердили повторно, и по Конституции, глава государства уже был обязан промульгировать его, однако этого не сделал. 

Закон предусматривает не запрет или закрытие телеканалов, а борьбу с иностранной пропагандой на ретранслируемых телеканалах. Запрет касается только информационных, аналитических и военных передач телеканалов, ретранслируемых государствами, которые не ратифицировали Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении.

В октябре 2017 Конституционный суд уже лишал Игоря Додона полномочий президента, чтобы назначить Евгения Стурзу министром обороны. Тогда глава государства дважды отказался подписать указ о его назначении.


 
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