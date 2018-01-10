Зима вступает в свои права

Со следующей недели зима вступит в свои права. Столбик термометра опустится ночью до -10 градусов.

И днем температура будет оставаться ниже нуля. Тем не менее, снег заставляет себя ждать.

«Холодная погода, которая ожидается в следующий период, наступит 13 января, когда дневная и ночная температуры будут ниже 0 градусов Цельсия. 15 января температура опустится еще ниже», – говорит метеоролог Геннадий Рошка.

Этой зимой в Молдове были зарегистрированы необычно высокие температуры для этого периода. Несколько дней ртуть в термометрах поднималась до +14 градусов.