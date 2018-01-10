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Общество
Зима вступает в свои права
10.01.2018

Со следующей недели зима вступит в свои права. Столбик термометра опустится ночью до -10 градусов.
И днем температура будет оставаться ниже нуля. Тем не менее, снег заставляет себя ждать. 

«Холодная погода, которая ожидается в следующий период, наступит 13 января, когда дневная и ночная температуры будут ниже 0 градусов Цельсия.  15 января температура опустится еще ниже», – говорит метеоролог Геннадий Рошка.

Этой зимой в Молдове были зарегистрированы необычно высокие температуры для этого периода. Несколько дней ртуть в термометрах поднималась до +14 градусов.


 
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