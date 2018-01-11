Сомнительный «шедевр» архитектуры с амбразурами появился напротив кишиневской примэрии

Под рекламными панелями магазина были практически погребены две охраняемые государством памятных доски. Хозяйствующий субъект установил рекламные панели для привлечения клиентов. А чтобы под ними были видны установленные на фасаде памятные доски, сделал для них окна -амбразуры. Подобное «архитектурное» решение вызвало недовольство жителей столицы и привлекло внимание Агентства по инспектированию и реставрации памятников.

По утверждению генерального директора Агентства по инспектированию и реставрации памятников (АИРМ) Иона Штефэницэ, конструкция на фасаде здания по адресу проспект Штефана чел Маре, 64 была установлена хозяйствующим субъектом незаконно.

- В распоряжении экономического агента имеется 6 часов, до 18.00, чтобы демонтировать конструкцию. В противном случае Претура сектора Центр ликвидирует ее в принудительном порядке.

Памятные доски на фасаде здания имеют статус охраняемых, включенных в Реестр памятников общественного значения, - написал Штефэницэ на своей странице в Facebook.

Памятные мемориальные доски на фасаде здания были установлены в память о Лазаре Исааковиче Дубиносвком – выдающемся молдавском скульпторе-портретисте, народном художнике МССР, и

Тамаре Чобану – оперной певице, великолепной исполнительнице молдавских народных песен.