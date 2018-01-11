Президент Молдавии готовит правительству ответный удар

Правящий в республике евроунионистский режим осознает, что может удержать власть лишь путем грубого нарушения принципов демократии и правового государства, заявил президент Молдавии Игорь Додон. При этом он отметил, что правящая коалиция опирается на поддержку Конституционного суда.

Такое заявление глава государства сделал после того, как его в третий раз временно отстранили от исполнения президентских полномочий из-за «отказа исполнять свои прямые обязанности». Причина этого — вынесенный Додоном повторный отвод новым членам правительства и отказ промульгировать закон о запрете российской пропаганды, подготовленный Демократической партией (ДПМ).

«Назначенные сегодня министры не обладают необходимой легитимностью, они вступят в должность, находясь под презумпцией вины за порядок своего назначения, а также за свои действия в составе прежних коррумпированных правительств», — заявил Додон. По его словам, «в другом политическом и геополитическом контексте было бы оправданным силовое вмешательство народа для пресечения недобросовестных действий режима».

Президент подчеркнул, что у любого терпения есть предел и призвал режим «отказаться от жульнических методов, когда речь идет о правовом государстве, перестать компрометировать Конституцию страны и подрывать основы государственных институтов».

Лидер страны подчеркнул, что институт президента оставляет за собой право обратиться с призывом к мобилизации сотен тысяч граждан для того, чтобы прекратить беззаконие.

«Имейте в виду, господа из правительства и парламентского большинства, что граждане все видят и все понимают. Чем антисоциальней и антигосударственней ваше нынешнее поведение, тем болезненней будет ответный удар. Молитесь получить этот удар на парламентских выборах, а не до этого», — заключил Игорь Додон.

EADaily уже сообщало, что спикер молдавского парламента Андриан Канду 10 января вместо президента, временно отстраненного Конституционным судом от должности, принял присягу у новых членов правительства и ратифицировал закон, запрещающий трансляцию в республике информационно-аналитических программ российского производства.