Евросоюз собирается временно отменить безвизовый режим с Молдовой

Сейчас этим вопросом занимается Еврокомиссия в связи с тем, что ситуация в Молдове особенно настораживает ЕС.

Как сообщает издание openmediahub.com, Еврокомиссия опубликовала первый доклад о внедрении либерализации визового режима, который показал, что между свободным передвижением граждан и успехом в реформах в Молдове, Грузии и Украине нет прямой связи.

- Несмотря на то, что ЕС надеялся на то, что в обмен на безвизовый режим в странах Восточного партнерства будет прогресс в борьбе с организованной преступностью и коррупцией, этого не произошло, - отмечает издание.

В статье также говорится, что Молдове и Украине — первым и последним странам Восточного партнерства, которым предоставили безвизовый режим — настоятельно рекомендуется принять «срочные меры» для ускорения реформ.

В связи с миграционным кризисом ЕС пересмотрел Механизм приостановления визового режима, укоротив крайний срок выполнения требований. Еврокомиссия рассмотрит возможность временного возврата виз в случае серьезных нарушений.

Отмечается, что среди трех стран Восточного соседства с безвизовым режимом в Шенген зону, ситуация в Молдове особенно тревожная почти во всех основных сферах жизни. По данным издания, число отказов во въезде гражданам Молдовы увеличилось на 71%, незаконное пребывание в ЕС выросло на 89%, а подача документов о предоставлении убежища гражданами Молдовы удвоилась с 2015 года. В то же время доля приема просителей убежища снизилась с 11% до 2%.

ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРСКАЯ