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Молдавские власти испугались правды в российских новостях, - Познер
10.01.2018

Популярный телеведущий Владимир Познер в эфире телеканала предположил два варианта ответа на утвержденный запрет на трансляцию передач российских СМИ.

Так, он предложил властям Молдовы подать в международный суд, и если они этого не сделают, то запрет является банальным страхом правды. Заявления были сделаны в эфире одного из частных телеканалов.  

- Если они считают, что российские новостные программы телевизионные программы - это пропаганда, видят в новостях антимолдавский дух или лживый характер, то есть два пути борьбы с этим.

Можно подать в международный суд и таким образом доказать, что это не так. Или же это испуг, они просто боятся этих новостей, потому что они являются правдой. Как у нас в советское время «глушили», предположим, новости BBC, «Голос Америки», Deutsche Welle и так далее, потому что они тоже считались пропагандой. Можно только так на это отреагировать, - пояснил Познер.

Сегодня, 10 января, спикер парламента страны Андриан Канду утвердил ограничительный закон. Под запрет попали трансляции информационных, информационно-аналитических, военных или политических радио- и телепрограмм, он не распространится на развлекательные программы.

Ранее зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что Москва будет вынуждена отреагировать на действия Кишинева.


 
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