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Политика
Депутат: я хотел бы, что бы в 2018 году Румыны с обоих берегов Прута объединились
11.01.2018

Депутат парламента от Либеральной партии (ЛП) и председатель парламентской Комиссии по национальной безопасности, обороне и общественному порядку Роман Боцан рассказал www.oficial.md, чего он ждет от 2018 года.

«В идеале, я бы хотел, чтобы в 2018 году, в год Столетия Объединения, румыны обоих берегов Прута объединились. Если учитывать наши реалии, то я хотел бы, чтобы в 2018 году большинство граждан Республики Молдова стали сторонниками объединения, чтобы мы смогли демократическим путем совершить этот акт раз и навсегда», — заявил депутат.

Он также отметил важность объединения с точки зрения политических, социальных и экономических преимуществ.

«Я хотел бы, чтобы законы применялись, чтобы государственные учреждения были независимы, честно выполняли свои обязанности, без влияния, чтобы правосудие было справедливым, а экономика – функциональной, чтобы истина правила всем, чтобы сознание каждого гражданина стало чуть-чуть немецким. Для этого необходимо объединение. Политические, социальные и экономические преимущества объединения очевидны для всех», — заявил он.

Михаела Коноваль 


 
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