Молдавский паспорт решили превратить в «белый билет» для недобросовестных бизнесменов



Несколько дней назад компания Henley & Partners опуб­ликовала ежегодный Индекс паспортов, который ранжирует страны по возможности посещать различные государства мира без визы. Попала в него и Молдова: наша страна расположилась в рейтинге на 48-й строчке, а соседние Румыния и Украина заняли 20-е и 44-е место соответственно.

Молдавский паспорт дает возможность безвизового въезда на территорию 110 стран.

Рейтинг также содержит раздел, в который включены страны, предоставляющие гражданство по инвестициям. По этому показателю самый широкий выбор государств с безвизовым въездом предлагает паспорт Австрии (174 страны). Размер необходимых инвестиций для получения австрийского паспорта – 8-10 млн евро. Мальта и Кипр, гражданство которых можно получить за инвестиции в размере 1-2 млн евро, предлагают безвизовый доступ в 169 и 159 стран соответственно.

В прошлом году и Молдова модифицировала законодательство в плане предоставления инвесторам молдавского гражданства — получить его можно при вложении 100 тысяч евро в Фонд устойчивого развития или при инвестировании 250 тысяч евро в одну из областей стратегического развития.

Адекватны ли эти суммы? «Комсомолка» решила узнать это у эксперта.

- Давайте начнем с самого начала, а начало в том, что наша страна ну о-о-очень далека от того, что называется «привлекательный инвестиционный климат», — в первую очередь, в части защищенности инвестиций, - заявила корреспонденту «Комсомольской правды» экономист, эксперт IDIS Viitorul Татьяна Ларюшина. - Хотя по этому параметру дела и не так плохи, но так выходит только на фоне других, очень плохих показателей. На самом деле в стране, где не действует судебная система, инвестор плохо понимает, как экономика в этом государстве работает. Если речь идет о классическом, прямом стратегическом инвесторе, то мы должны будем признать, что по всем показателям мы очень далеки от того, чтобы нашу страну признали государством инвестиционного рая, куда любой ценой стремятся попасть инвесторы, желающие купить гражданство, чтобы стать резидентом этой страны и выиграть в плане налогообложения или по другим параметрам своей бизнес-стратегии. Но, конечно, любая инициатива для привлечения инвестиций похвальна.

- И у вас нет опасений?

- Есть! У меня есть подозрение, что это не вполне иностранные инвесторы, а что это капиталы, которые так или иначе связаны с местными жителями, которые таким образом пытаются легализовать свой капитал, закрепить его за собой. Надо понимать, что классические инвесторы — народ пугливый, и они не рискуют входить в экономики, которые функционируют не по закону, а «по понятиям».

- То есть история с гражданством для инвесторов — не тот калач, которым можно их заманить в нашу страну?

- Да, это не тот калач, но повторюсь: привлекать инвесторов — нужно, и инициативы подобного рода следует приветствовать! Но проблема шире. Смотрите: ни одна страна в мире не решала проблему своего благосостояния за счет грантов. Все страны, которые ставили перед собой задачу повысить уровень своего благополучия, делали это именно за счет иностранных инвестиций. У нас ситуация обратная — состояние не­определенности, наша деловая среда для предпринимателей сродни минному полю...

- Но ведь есть те, кто готов работать в этих условиях?

- Действительно, есть те, кто работает в условиях большой неопределенности и приходит в экономики, которых большинство инвесторов избегают, которых чураются.

- Но таких в нашей стране - единицы. Я прав?

- Да, но в нашу страну действительно пришли те, кто в силу счастливых для Молдовы обстоятельств видел какие-то свои преимущества. Есть пример компании DR?XLMAIER, в бизнес-модели которой — мало кто об этом знает — важное значение приобретала третья рабочая смена. В других экономиках это запрещалось сильным трудовым законодательством. Это оказалось нашим конкурентным преимуществом. Все сложилось, и DR?XLMAIER пришел в страну, и наша инвестиционная привлекательность резко повысилась, потому что до сих пор все было со знаком «минус». Из таких инвесторов выделить разве что можно австрийский и итальянские капиталы. Но все зависит от бизнес-стратегии их материнских компаний и расчетов, которыми они располагают.

Чей паспорт сильнее?

На протяжении последних пяти лет первое место в рейтинге неизменно сохраняется за паспортом Германии. В 2018 году с немецким паспортом можно путешествовать без визы в 177 стран мира, что на одну страну больше, чем в прошлом году. Второе место досталось Сингапуру (176 стран), третье разделили сразу восемь государств: Великобритания, Дания, Италия, Норвегия, Финляндия, Франция, Швеция, Япония. Граждане этих стран получили возможность посещать без виз 175 стран мира. Большинство из них за год улучшили показатели безвизового доступа в другие страны.

НАША СПРАВКА

Индекс паспортов Henley & Partners, ранее известный как Индекс визовых ограничений (переименован в 2018 году), издается с 2006 года в сотрудничестве с Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA), которая поддерживает самую большую в мире базу туристической информации.

ДМИТРИЙ КОБЗАРЬ