Ликвидация режима Чаушеску объединила СССР и страны Запада: объединение с Молдавией и ядерная война не были никому нужны

Доведение румынского народа до полунищенского состояния было использовано спецслужбами разных стран в своих целях.

После выхода статьи о том, что режим Николая Чаушеску был свергнут благодаря ГРУ, свое мнение по поводу тех событий высказал историк Руслан Шевченко. В свойственной себе категоричной манере он подверг критике (искренне полагая, что обоснованной) версию, которая была опубликована в «Комсомолке». Мы посчитали ее небезынтересной.

Во всем виноват Горбачев с его «капитализмом»

Устранение Чаушеску не было результатом деятельности одного только спецназа ГРУ. В его падении было заинтересовано немало государств, в частности, США, Германия, Франция и другие. Для этих государств режим Чаушеску давно стал анахронизмом, подлежащим устранению. Существуют свидетельства как работников советских, так и румынских и даже некоторых западных спецслужб о том, как в Румынию забрасывалась агентура этих государств, в том числе советская, как эта агентура обрабатывала сотрудников румынских спецслужб и т.д. В этих условиях работа Румынии над собственной ядерной программой была только одной из причин свержения режима Н.Чаушеску и его жены Елены.

Автор публикации не говорит, чем же вызван внезапно ставший "антисоветским" курс Чаушеску. А между тем первопричиной его был отказ советского лидера М.Горбачева от социализма и постепенный переход к капитализму. Н.Чаушеску это прекрасно понял еще в 1987 г. и открыто обвинял в этом М.Горбачева. Это вызвало резкое охлаждение отношений между ними.

Румынию сгубили кредиты

Связи Румынии с США начали быстро укрепляться вовсе не при М.Горбачеве, а еще с конца 1960-х гг., после арабо-израильского кризиса (1967 г.) и событий в Чехословакии, где Чаушеску сурово осудил вторжение 5 армий социалистического блока в ЧССР (1968 г.).

Автор статьи не пытался разобраться в подлинных причинах резкого ухудшения социально-экономической ситуации в Румынии в 1980-е гг. Поэтому допускает грубую ошибку, уверяя, в частности, что, якобы ухудшение ситуации в Румынии, "не желавшей брать кредиты", произошло из-за существенного увеличения экспорта своей продукции за рубеж. В действительности дело обстоит совершенно иначе. Румыния наступила на те же грабли, что и чуть ранее Польша. Она активно брала западные кредиты для строительства крупных промышленных предприятий. Это стимулировало экономический рост Румынии в 1970-е гг.

Однако когда эти предприятия были построены, и настало время отдавать долги, выяснилось, что страны Запада не собирались закупать у Румынии продукцию этих предприятий, а хотели получить оплату деньгами. Таких средств у Румынии не было, а между тем, возвращать надо было 21 млрд. долларов (включая проценты по долгам). И тогда в 1982-1983 гг. Н.Чаушеску резко меняет экономический курс Румынии, существенно сократив все расходы государства и направив основные усилия на выплату долгов. Это немедленно сказалось на уровне жизни населения, который стал быстро падать, что вызвало серьезное недовольство жителей Румынии.

Устранение Чаушеску – общая идея разных стран

Мы, историки, не любим рассуждать о том, что было бы, если бы. Потому что это уже из области фантастики, а мы оперируем только тем, что было в действительности. Действительно, режим Чаушеску все годы своего правления вел в румынской прессе пропаганду неизбежности объединения Молдовы и Румынии, а также незаконности отделения от Молдовы Северной Буковины и причерноморских уездов, неоднократно высказывал свои претензии даже лично Л.Брежневу. Однако при этом проявлял непоследовательность - наряду с претензиями на Молдову, Буковину и причерноморские территории Н.Чаушеску периодически отказывался от собственных высказываний об этом в официальных же заявлениях.

Кроме того, претензии Н.Чаушеску на Молдову не поддерживались не только среди соцстран, но и в странах Запада, в чем уже в 1990-1991 гг. убедился преемник Н.Чаушеску, И.Илиеску. И уж тем более не в интересах Запада и еще существовавшего СССР была ядерная война. Устранение Чаушеску было поэтому идеей, которая объединила СССР и страны Запада, которые вместе с советскими спецслужбами провели операцию по его устранению.

РУСЛАН ШЕВЧЕНКО