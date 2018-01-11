Телеканалы закрывать не будут, но вместо аналитических передач будет сплошной «Аншлаг»

Четыре наивных вопроса о новом законе, запрещающем на территории нашей республики вещание информационных и аналитических программ СМИ РФ

Закон о борьбе с российской пропагандой, предполагающий внесение изменений и дополнений в Кодекс телевидения и радио Молдовы, наш парламент принял еще в декабре ушедшего года. А воспользовавшись тем, что действующего президента Игоря Додона на время отстранили от руководства республикой, чтобы назначить новых министров, спикер Андриан Канду подписал и закон «против» российской пропаганды. Этот документ вступит в силу с момента его публикации в «Мониторул офичиал». Что нас ожидает? «Комсомолка» нашла ответы на самые популярные вопросы в связи с этими переменами.

1. Закроют ли российские телеканалы?

Как говорили депутаты ранее, российские телеканалы закрывать не будут. То есть, и Prime (Первый), и НТВ-Молдова, и многие другие будут также выходить в эфир. Мы сможем смотреть их в Молдове и по кабельным сетям, и через уличные антенны. Вот, что сказал по этому поводу депутат Сергей Сырбу, когда шли дебаты о законе:

- Мы не собираемся закрывать телеканалы. Будут вырезаны только новости, политические и военные передачи. Развлекательные программы, которые любят граждане, останутся, - добавил Сергей Сырбу, отметив, что надеется на внесение поправок в ходе текущей законодательной сессии.

2. Что будет вместо «пропагандистских» программ?

Так как российские новости, аналитические программы, военно-политические и т.п. уберут из эфира, нужно же его чем-то заменить. Боюсь, при скромных возможностях молдавских телеканалов, зрителю придется наблюдать какие-нибудь встречи в студии, когда журналист и гости будут долго и обстоятельно обсуждать разные темы. Причем, если соответствовать языковым требованиям, - только 20 процентов передач должно быть на русском, - почти все новое будет на государственном. Другой вариант – российские развлекательные или юмористические программы, вернее, их повтор. Например, «Аншлаг» или «Кривое зеркало». Или сериалы и фильмы.

- Закон еще не вступил в силу, - пояснила «Комсомолке» директор телекомпании НТВ-Молдова Адела Райляну, - Поэтому что именно будет выходить в эфир, если это произойдет, мы еще не решили. Но наверняка сетку вещания заполним и своими программами, и передачами российского НТВ.

3. Где можно будет посмотреть любимые российские передачи?

Первое – это Интернет. Почти все телеканалы можно увидеть в прямом эфире на российских сайтах. Правда, там вообще не будет молдавских программ. Это будет чисто российское телевидение. Можно купить себе пакет с российскими телеканалами, чтобы смотреть все он-лайн на одном сайте.

Второе – SmartTV, то есть «умный» телевизор. В нем есть приложения (бесплатные, например, vintera), в которых есть почти все российские телеканы, в том числе, и давно пропавшая с молдавских экранов «Россия 24» (новостной канал). В SmartTV есть браузеры, через которые можно заходить и в youtube, и на сайты российских телеканалов в Интернете. Есть и отдельные приложения в «умных» телевизорах, - например, «Первый» или «Дождь», через которые транслируют данные российские каналы в прямом эфире. Или как вариант, подключить свой компьютер (или телефон, планшет) к SmartTV – и смотреть любимые программы в прямом эфире или в записи он-лайн, только уже на большом экране телевизора.

Третье – спутниковые антенны. Ставьте себе «тарелку» - и смотрите что пожелаете. И российские каналы, и арабские, и некоторые молдавские.

4. А что будут показывать в Гагаузии?

Стоит заметить, что в Гагаузии есть как национальное кабельное телевидение, так и местное. Если первое транслирует молдавские каналы, то второе – телевидение со спутника. А поэтому у абонентов местных сетей – российские каналы прямо «из России».

- На местные компании, предоставляющие кабельное телевидение, упомянутый закон о борьбе с российской пропагандой не распространяется, - рассказал Андрей Ведутенко, пресс-секретарь башкана Гагаузии. – Поэтому абоненты этих сетей и далее смогут смотреть все программы российских телеканалов.

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