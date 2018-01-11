Политике и публичному сектору Молдовы необходима шоковая терапия

«Сложно говорить о Молдове как о по-настоящему дееспособном государстве. В нашей системе публичный сектор работает по жестким постсоветским правилам, а не по существующим законам. Точнее, каждый, кто наделен хоть малейшей властью, использует ее в свою пользу и сам решает, как поступить с тем или иным гражданином. Проще говоря, одни пользуются положением себе во благо, а остальные борются за выживание», — пишет в «Фейсбуке» политолог Дионис Ченушэ.

По его словам, «в 2017 году дело погибшего в тюрьме Брэгуцэ стало доказательством того, что органы правопорядка могут распоряжаться жизнью любого гражданина. Драма в Институте матери и ребенка, произошедшая в 2018 году, прямое доказательство того, что система здравоохранения может как лечить, так и калечить пациентов», — отмечает он.

Дионис Ченушэ считает, что «в итоге, чем уязвимей социально-экономическое положение гражданина, тем больше он подвержен коррупционным рискам в системе».

По словам политолога, «миграция из Молдовы становится необходимостью, и не только, чтобы сбежать от низких заработков, а также, чтобы избавиться от неправильно работающей государственной системы».

Политолог также считает, что «реформы необходимы ради выживания государства и оставшихся в нем граждан».

«Молдова еще жива, даже если некоторые считают иначе. Чтобы не погибнуть, Молдове необходима шоковая терапия, которая неизбежна. Страна нуждается в честных и неподкупных людях. Этого нам больше всего не хватает», — заявил он.

Кристина Пендя