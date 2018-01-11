Министр Габурич начал работу с предупреждений

Премьер-министр Павел Филип представил сегодня Правительству нового министра экономики, экс-премьер-министра Кирилла Габурича, сообщает новостной портал Noi.md.

В своем новом качестве министра Габурич говорил о необходимости реализации реформ и потребовал от своих подчиненных честности, продуктивности и ответственности.

«От Министерства экономики напрямую зависит благосостояние наших граждан, инфраструктура, объем поступающих в Молдову инвестиций и атмосфера деловой среды. У нас очень простая миссия – сделать жизнь граждан лучше. Мы должны гарантировать комфорт потенциальным инвесторам», – отметил Габурич.

Одновременно новый министр экономики предупредил сотрудников министерства, что не потерпит коррупцию или «серые схемы».

«Как бизнесмен я очень хорошо знаю, что нам надо делать, и с какими препятствиями мы столкнемся. Я хочу, чтобы мы работали открыто, были честными, ответственными и продуктивными, я не потерплю коррупцию или «серые схемы», это лишь подрывает имидж министерства. Мы должны работать так, чтобы граждане больше доверяли этому ведомству», – подчеркнул Кирилл Габурич.

Напомним, что вчера семеро выдвинутых Демпартией кандидатов в министры приняли присягу в присутствии спикера Андриана Канду, временно исполняющего обязанности президента страны.